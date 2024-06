30 milioni e l’Inter vacilla: cessione Asllani, cosa succede

Asllani continua ad attirare l’interesse di molte squadre. Un club è pronto a mettere sul piatto 30 milioni per strapparlo all’Inter.

È stata una stagione positiva nonostante il poco spazio per Asllani. L’ex Empoli si è fatto trovare sempre pronto quando Inzaghi lo ha chiamato in causa e questo lo ha fatto diventare una pedina molto importante per i nerazzurri. Prestazioni che non sono assolutamente passate inosservate a diversi club. L’interesse nei suoi confronti non manca e l’Europeo per lui potrebbe rappresentare una vetrina ancora più importante.

Nonostante questo, però, le sue intenzioni sono molto chiare. Il centrocampista qualche giorno fa ai microfoni di SportMediaset ha confermato la sua volontà di proseguire l’avventura in nerazzurro anche il prossimo anno.

Un’idea ad oggi condivisa in parte anche da parte del club. L’Inter non ha messo il calciatore sul mercato, ma in caso di una proposta importante le cose potrebbero davvero cambiare.

Calciomercato Inter: offerta per Asllani, cosa sta succedendo

L’idea dell’Inter in questo calciomercato è quella di confermare la maggior parte della rosa, ma nessuno sembra essere incedibile e in caso di offerta importante ci si potrebbe sedere anche ad un tavolo. E questo è il caso anche di Asllani. Il centrocampista albanese è fondamentale per il modo di giocare di Inzaghi e da parte dei nerazzurri non c’è voglia di privarsene. Il discorso potrebbe cambiare se dovesse arrivare una proposta elevata.

L’interesse nei confronti del centrocampista non manca e non possiamo escludere che un club dopo l’Europeo possa presentare una offerta da far vacillare i nerazzurri. Tra le squadre magari intenzionate a rompere gli indugi per arrivare all’ex Empoli potrebbe esserci il Borussia Dortmund. I tedeschi starebbero ragionando di rinnovare il centrocampo e Asllani rappresenterebbe uno dei profili ideali per il club club tedesco.

In caso di una proposta intorno ai 35 milioni l’Inter potrebbe vacillare e aprire ad una cessione del suo centrocampista. Poi la palla passerebbe direttamente al giocatore. Asllani non ha mai nascosto di trovarsi bene a Milano e di voler continuare con l’Inter. Ma se dalla Germania gli offrissero un ruolo più centrale nel progetto non possiamo escludere un cambio di idea da parte del centrocampista.

Mercato Inter: Asllani via solo in un caso

Asllani ad oggi rappresenta il futuro regista dell’Inter e i nerazzurri non vorrebbero cederlo. Ma, come detto in precedenza, in caso di una proposta indecente la situazione potrebbe cambiare. Il condizionale è d’obbligo visto che ci sono diverse variabili da considerare partendo dalla volontà di Inzaghi.

Per il momento nessuna squadra si è fatta avanti e Asllani subito dopo l’Europeo si unirà ai nerazzurri per preparare una stagione che per lui potrebbe essere quella della svolta definitiva in maglia nerazzurra.