Lascia l’Inter ma niente Udinese: nuova maglia in Serie A per Sanchez

Alexis Sanchez ha lasciato l’Inter dopo il mancato rinnovo di contratto. Per l’attaccante potrebbe esserci un’altra chance in Serie A

Tempo di saluti all’Inter. Il club nerazzurro non ha rinnovato i contratti in scadenza a Juan Cuadrado, Stefano Sensi, Emil Audero, Davy Klaassen e Alexis Sanchez che, dal 1 luglio, non fanno più parte dell’organico nerazzurro.

Per Sanchez è il secondo addio all’Inter dopo quello dell’estate 2022, quando il cileno si è trasferito all’Olympique Marsiglia, club con il quale ha disputato un’unica annata prima di tornare in nerazzurro e vincere lo Scudetto della seconda stella. Per Alexis, è stato il secondo Tricolore in carriera dopo il precedente conquistato con Conte nella stagione 2020-21.

L’addio all’Inter è coinciso, peraltro, con una cocente delusione per Sanchez. Il suo Cile, infatti, è stato eliminato nella fase a gironi della Copa America dopo il terzo posto ottenuto alle spalle di Argentina e Canada nel gruppo che comprendeva anche il Perù. Terminati gli impegni stagionali, ora per Sanchez è arrivato il momento di scegliere la prossima destinazione. A 35 anni, l’attaccante vuole concedersi un’altra chance ad alti livelli.

Alexis Sanchez, l’Udinese ci prova ma…

Per il cileno si è ipotizzato un possibile trasferimento all’Udinese, club con il quale ha militato tra il 2008 e il 2011. Un triennio che gli è valso il passaggio al Barcellona per 27 milioni di euro, una cifra record all’epoca. Un ritorno, quello di Sanchez in bianconero, che ha poche chance di concretizzarsi al momento.

A quanto pare, infatti, l’attaccante vuole proseguire la sua carriera in un club che disputerà le coppe europee. In attesa di possibili opportunità dall’estero, Sanchez potrebbe valutare anche eventuali offerte dalla Serie A.

Bologna e Fiorentina, ad esempio, hanno cambiato molto in attacco e non è escluso che possano puntare su un centravanti di esperienza internazionale come il cileno. I rossoblu, all’esordio assoluto in Champions League, devono sostituire Saelemakers, tornato al Milan dopo il mancato riscatto, e Zirkzee, ormai prossimo all’addio, conteso dal Milan stesso e dal Manchester United. La Fiorentina di Palladino, invece, dopo la mancata conferma di Belotti e l’addio ormai prossimo di Ikoné, non ha rinnovato con Bonaventura, ora libero a parametro zero.

Per entrambi i club, Sanchez potrebbe essere una chance, magari anche a fine mercato qualora il cileno non avesse trovato squadra prima. Tutte ipotesi, al momento. Sarà decisiva per l’eventuale permanenza in Serie A dell’ex Inter anche la possibile decurtazione dell’ingaggio che Sanchez ha percepito nell’ultima annata in nerazzurro.