Maxi scambio Inter in Italia: 4 nomi, un solo colpo

L’Inter sta tentando di portare a termine un maxi scambio in Italia: l’affare ha visto coinvolti quattro nomi, solo uno in entrata per i nerazzurri

Eppur si muove, il mercato dell’Inter, con i suoi tempi, le sue dinamiche e con la necessità di mettere a bilancio una spesa piuttosto contenuta. Con la chiusura imminente di Josep Martinez e la volontà di acquistare un altro esterno di centrocampo dopo l’infortunio alla tibia di Tajon Buchanan, anche se ancora diversi nomi sono in via da valutazione da parte della dirigenza.

All’interno di queste dinamiche, si sta inserendo anche il profilo di Giovanni Leoni, classe 2006 che ha fatto molto bene alla Sampdoria nella seconda parte di stagione. Difensore centrale dalle grandi potenzialità fisiche e tecniche, per lui si è accesa una vera e propria asta tra le principali big italiane. Oltre all’Inter si sono interessate a lui anche Juventus, Milan e Napoli, ma i nerazzurri stanno cercando di superare la concorrenza con una maxi operazione con i blucerchiati.

Ieri l’intermediario dell’operazione del centrale, Edoardo Crnjar, è stato visto nella sede dei nerazzurri, proprio per parlare dell’operazione, che potrebbe entrare nelle sue fasi più calde nei prossimi giorni. Attenzione, però, anche agli altri profili che sono coinvolti.

Si scalda l’asse Inter-Sampdoria sul calciomercato: non solo Leoni

Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, la Sampdoria vorrebbe anche la conferma di Filip Stankovic, la principale alternativa per la porta, che ha come alternative Perisan e Fulignati – suo fratello Aleksandar, invece, è ormai ufficiale Svizzera, affare chiuso nella giornata di ieri e formalizzato oggi.

L’estremo difensore potrebbe non essere l’unico nerazzurro coinvolto nell’operazione. La Sampdoria, infatti, è sempre più interessata a Sebastiano e Pio Esposito, la coppia di fratelli che ha mostrato tutte le loro qualità nella scorsa stagione e che ora ha grande mercato. Bisogna sottolineare che i blucerchiati hanno anche altri nomi nel mirino come prima punta: è sempre più vicino Tutino e occhio anche a Coda, per un’operazione con il Genoa che sarebbe a dir poco clamorosa.

Ad ogni, se l’Inter dicesse sì all’inserimento di questi calciatori nell’affare, l’operazione potrebbe decollare velocemente e portare uno dei migliori talenti italiani della difesa in nerazzurro. Per tutti i talenti implicati, Marotta e Ausilio hanno intenzione di mantenere la clausola di riacquisto, in modo di non perdere totalmente il controllo su di loro.