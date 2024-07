Anche Stankovic in Svizzera: chiusura tra oggi e domani | INTERLIVE

Nella scorsa stagione Stankovic è stato aggregato spesso alla squadra di Inzaghi. L’Inter dovrebbe garantirsi il controriscatto

Aleksandar Stankovic dovrebbe seguire Mattia Zanotti, del quale è stato compagno nella Primavera, nella Super League svizzera. Il terzino è sempre più vicino allo Zurigo, dopo la precedente e positiva esperienza – sempre elvetica – al San Gallo. L’operazione potrebbe chiudersi anche a titolo definitivo.

Stankovic è invece diretto al Lucerna in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 1,5 milioni di euro. L’Inter manterebbe però il controriscatto sul classe 2005, come ha intenzione di fare per tutti o quasi tutti i suoi giovani. Come appreso da Interlive.it, il club elvetico vuole chiudere l’operazione tra oggi e domani.

Nella scorsa stagione Stankovic è stato aggregato spesso alla squadra di Inzaghi, restando però al contempo uno dei pilastri della Primavera allenata da Chivu. Il figlio di Dejan è un centrocampista forte fisicamente e dotato di grande intelligenza tattica. Suo fratello maggiore, il portiere Filip, potrebbe invece accasarsi al Venezia neopromosso in Serie A.