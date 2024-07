Si scatena la bufera sull’interista: “7 giornate di squalifica”

Atteggiamento antisportivo da parte di Dumfries sul finale di Romania-Paesi Bassi ad Euro 2024, richiesta la squalifica a gran voce da parte del giornalista Nicolino

Fino a questo momento sono state diverse le partite di Euro 2024 che hanno raccontato storie ben lontane dai pronostici d’inizio competizione. Complice un livellamento migliorato delle risorse in campo e di un avvio in sordina di alcune delle big, compresa anche la Nazionale Italiana.

Nella serata di ieri in Germania si è chiusa altresì la fase degli ottavi di finale, con la partita Romania-Paesi Bassi a segnare lo spartiacque decisivo fra le migliori rappresentative di questa edizione europea. La partita è stata piacevole da guardare e non priva di occasioni da gol, come dimostrato poi dal punteggio maturato a favore della ‘Orange’ grazie alle marcature di Gakpo e Malen, autore di una doppietta.

Fra i protagonisti c’è stato anche Denzel Dumfries, posizionato nel ruolo di esterno destro come da abitudine tra le file dell’Inter di Simone Inzaghi. Il calciatore ha propiziato il gioco in avanti della sua squadra e complessivamente non ci sarebbe nulla da recriminare, se non fosse che proprio a ridosso dei minuti finali di gioco – intorno all’81esimo minuto – è stato promotore di un atteggiamento antisportivo risaltato agli occhi dei più attenti.

Simulazione di Dumfries e polemica social: “Pensa di star giocando con l’Inter

Dumfries avrebbe infatti simulato la caduta sul terreno di gioco a seguito di un presunto colpo rimediato al volto dall’olandese in un contatto con l’attaccante avversario Denis Alibec. Per l’occasione quest’ultimo è stato oltretutto ammonito, scatenando letteralmente una bufera sui social per l’ingiustizia subita.

Fra i molti commenti che evidenziano la riluttanza e l’intransigenza a perdonare episodi antisportivi di questo genere con qualche riferimento all’Inter etichettata come ‘club-fucina di simulatori’, è filtrato anche il commento del giornalista Mirko Nicolino il quale, sul proprio profilo X, è stato piuttosto duro nei confronti di Dumfries.

“Sette giornate di squalifica“, ha aperto. Invocando poi la presa di coscienza da parte degli organi competenti ad assegnare punizioni esemplari per quanti promuovono ancora comportamenti simili, reiterati nonostante la presenza di telecamere sempre pronte a catturare ogni istante di gioco.

Sette giornate di squalifica. Bisogna estirpare queste simulazioni ridicole, anche perché oggi con gli strumenti che abbiamo non sfuggono agli occhi delle telecamere #Dumfries https://t.co/m7NKxvgv4a — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) July 3, 2024

Questa si chiama derealizzazione. Basta uno spostamento d’aria per fargli scattare la sensazione di subire un fallo. Grave addirittura. Pur giocando con la sua Nazionale, pensa stia indossando la maglia dei 🐀 E quindi pensa di poter usufruire della #MarottaLeague #Dumfries https://t.co/OGDNEqK5kJ — santo caruso (@santocaruso28) July 3, 2024

#RomaniaOlanda che schifo #Dumfries . Simulatore seriale. Il vomito. Per lui e i suoi compagni interisti. La rovina del calcio. 🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 #EURO2024 — Estinzione Imminente (@GoExtinction) July 2, 2024