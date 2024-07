Via a zero, Inter senza parole: nerazzurri gelati

Colpo di scena per il calciomercato estivo dell’Inter, è pronto all’addio a zero: i tifosi nerazzurri sono senza parole

Il percorso dell’Inter, nell’ultima stagione, è stato quasi perfetto. La vittoria del 20esimo Scudetto e la tanto attesa seconda stella cucita sul petto ha certamente fatto gioire i tifosi nerazzurri. Resta però il neo di un cammino abbastanza deludente in Europa.

La finale di Champions League di un anno fa ha fatto male ma portato grande consapevolezza nel gruppo di Inzaghi che, pochi mesi dopo, aveva già ‘ammazzato’ il campionato con un rendimento da urlo. È da qui che si ripartirà, da un gruppo solido e convinto delle proprie potenzialità. Ed il calciomercato estivo, in tal senso, non potrà che portare idee e forze fresche per permettere all’allenatore nerazzurro di coltivare un’altra annata da urlo.

Il nome di Gudmundsson resta vivo, vivissimo per l’attacco di Inzaghi. Un attacco che ha già perso Alexis Sanchez, svincolatosi dopo un anno assai deludente e che potrebbe registrare pure la cessione dopo una sola stagione di Marko Arnautovic. Allo stesso modo, è già pronto a rimpolpare il reparto Mehdi Taremi, profilo di caratura internazionale preso da Marotta già lo scorso gennaio.

Un nodo decisamente complicato da sciogliere riguarderà però le cessioni, con diversi gioielli di Simone Inzaghi che si sono messi in mostra ad Euro 2024 e che adesso fanno gola a molte grandi società. C’è una situazione assai spigolosa che riguarda uno dei big insostituibili nello scacchiere di Inzaghi: e adesso la decisione che la dirigenza dell’Inter sta per prendere può facilmente essere definita clamorosa.

Decisione potrebbe lasciare l’Inter gratis

Si è parlato a lungo come Denzel Dumfries fosse da tempo uno dei candidati principali a lasciare l’Inter durante l’attuale sessione di calciomercato. La dirigenza nerazzurra puntava a fare cassa con la cessione dell’olandese, il cui contratto era e rimane in scadenza il 30 giugno 2025.

Proprio così, sembra che la strategia da percorrere per determinare il futuro dell’ex PSV sia parecchio diversa rispetto alle previsioni iniziali. Si pensava infatti che Dumfries o rinnovasse il contratto (cosa possibilissima ancora) o, alla fine, venisse ceduto ad un anno dalla scadenza contrattuale.

Secondo ‘Tuttosport’ vi saranno nuovi contatti al termine di Euro 2024 tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del laterale olandese. Non è però affatto scontato che si riesca a trovare l’intesa per il prolungamento. Anzi. E se l’Inter non dovesse ricevere l’offerta giusta per il suo gioiello, apprezzatissimo da Simone Inzaghi, potrebbe prendere una decisione clamorosa: trattenere Dumfries per un altro anno e salutarlo a zero nell’estate 2025.

Un’ipotesi che, a dirla tutta, non farebbe fare i salti di gioia ai dirigenti di viale della Liberazione anche se di risvolti positivi ve ne sarebbero eccome. Con la permanenza di Dumfries il focus, in quanto a investimenti, rimarrebbe fisso sull’attacco: con Gudmundsson e non solo in cima alla lista dei campioni d’Italia. Ed in più Simone Inzaghi verrebbe ‘accontentato’ per un’ultima stagione, ritrovandosi un perno fondamentale in rosa in attesa che venga scovato il suo degno sostituto sulla corsia di destra.

Nella sua ultima annata con l’Inter il 28enne di Rotterdam ha racimolato ben 36 apparizioni tra campionato e coppe, con 4 reti a referto e 6 assist vincenti per i compagni. Nel recente passato, per lui, si è parlato soprattutto di Premier League. Ma ora come ora il futuro potrebbe riservargli un altro anno a Milano, fino all’addio ai colori nerazzurri – piuttosto doloroso – a parametro zero.