Inter, colpo sulla trequarti: 9 milioni per la rivelazione della Serie A!

Mercato attento a coprire ogni tipo di esigenza, quello dell’Inter: c’è l’offerta per il giovane talento che ha stupito in provincia

Nulla al caso. Niente viene trascurato nell’abile programmazione di mercato di Marotta, forte della sicura partecipazione dell’Inter al Mondiale per Club già dallo scorso dicembre, e virtualmente sicuro di finire tra le prime quattro (poi diventate cinque) squadre che hanno ottenuto il pass per la Champions League con netto anticipo rispetto alla fine della stagione.

Grazie al trionfale cammino in Serie A, il club ha potuto pianificare con largo margine la campagna acquisti per l’anno successivo. In quest’ottica vanno lette le trattative, andate a buon fine, che hanno portato a Milano Piotr Zielinski, che ha sostenuto le visite mediche addirittura a gennaio, e Mehdi Taremi, il bomber del Porto che nell’agosto del 2023 era stato davvero ad un passo dal Milan.

Entrambi i giocatori sono stati acquistati a ‘zero’, in pieno stile Marotta. Il dirigente non lesina però spese nemmeno se si tratta di strappare un giovane talento alla concorrenza italiana e straniera.

È il caso di un giovane slovacco, classe 2002, che ben ha figurato nel Verona nell’àmbito di una stagione che ha visto gli scaligeri ottenere una salvezza che ad un certo punto sembrava irraggiungibile. Con all’attivo già 32 presenze (con 3 gol) con la maglia della sua nazionale, il trequartista ha accarezzato a lungo il sogno dei quarti di finale di Euro 2024: è stato il ‘solito’ Jude Bellingham, con una rovesciata al 95′, a spegnere i sogni di gloria dell’undici di Francesco Calzona.

L’Inter ci prova per Suslov: ecco la cifra sul piatto

Lo score personale che può vantare con la Slovacchia è identico a quello fatto registrare con la maglia gialloblù nel corso dell’ultima stagione. Tomas Suslov però, oltre a realizzare 3 reti, ha impreziosito il tutto con la bellezza di 5 assist. Giocate decisive nella splendida rimonta degli scaligeri, che mai hanno mollato nella difficile corsa alla salvezza.

Per aumentare il tasso tecnico della rosa – un roster che dovrà necessariamente essere allargato data la quantità di competizioni che dovranno essere disputate – lo staff dirigenziale e tecnico dei Campioni d’Italia potrebbe pensare proprio a lui, il giovane slovacco dal sinistro fatato.

Per assicurarsi le sue prestazioni l’Inter potrebbe mettere sul piatto 9 milioni: una cifra importante, ma comunque inferiore a quella che appena 11 mesi fa fu promessa all’Udinese in cambio di Lazar Samardzic. Proprio Suslov ricorda molto da vicino, come piede favorito e come caratteristiche, il talentuoso serbo al centro del clamoroso pasticciaccio di mercato che costrinse i nerazzurri a virare su altri obiettivi.