L’ex ‘aiuta’ l’Inter: pronto a chiudere subito per Correa

L’Inter potrebbe presto arrivare alla definizione della cessione di Correa: i contatti sono continui nelle ultime ore e spunta un ex nerazzurro

I programmi dell’Inter per la prossima stagione sono già ben delineati e non prevedono alcuni calciatori, di cui alcuni hanno già lasciato Appiano Gentile e altri lo faranno molto presto. In attesa di capire se si riscalderà la pista Valentin Carboni al Marsiglia, un altro argentino con ogni probabilità non vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione – in questo caso a titolo definitivo.

Stiamo parlando di Joaquin Correa. L’ex Lazio non ha mai visto decollare la sua avventura a Milano, nonostante un esordio davvero importante con il Verona, in cui fu autore di una grande doppietta. Da allora, ci sono stati tanti infortuni, un po’ di confusione in campo, la sicurezza che le qualità tecniche non manchino, ma anche la certezza di non riuscire a esprimerle pienamente.

La scorsa estate, l’Inter ha deciso che non rientrava più tra i piani e l’ha ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Marsiglia, ma anche lì non ha brillato, anzi. Dal 1 luglio è tornato, almeno formalmente all’Inter, ma anche in questo caso Marotta e Ausilio non hanno alcuna intenzione di puntare su di lui. E le pretendenti, a quanto pare, non mancano.

Pista greca per Correa: un ex aiuta l’Inter nella cessione

Negli scorsi giorni, si è parlato a più riprese di un possibile trasferimento del Tucu al River Plate, ma non è l’unica pista in piedi per l’addio all’Inter, che non potrà guadagnare più di una manciata di milioni dalla sua cessione a titolo definitivo.

Su di lui, infatti, è spuntato il forte interesse da parte dell’AEK Atene, squadra greca che l’avrebbe messo, almeno secondo ‘Sport24’, in cima alla lista dei suoi obiettivi sul calciomercato estivo. L’operazione potrebbe presto decollare, ma prima deve esserne convinto il calciatore, per cui si era parlato anche di una possibile soluzione in Arabia Saudita, che però ora non sembra all’orizzonte.

In ogni caso, l’Inter potrebbe avere una grossa mano nel portare a termine l’affare da un ex centrocampista che, come Correa, ha vestito sia la maglia nerazzurra, sia quella della Lazio ed è argentino. Stiamo parlando di Matias Almeyda, allenatore proprio dell’AEK, che avrebbe già parlato personalmente con l’attaccante e starebbe provando a convincerlo. Per questo l’accordo, anche se non a cifre esorbitanti, converrebbe a tutti.