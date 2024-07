L’Inter batte un altro colpo: è in sede per la firma del contratto

L’Inter è pronta a centrare un altro colpo sul calciomercato. L’affare è ormai concluso, tanto che è arrivato in sede per la firma del contratto

Non solo Taremi e Zielinski, perché l’Inter è pronta a chiudere, dopo rumors di settimane, un altro colpo molto importante per il destino dei nerazzurri. Se ne parla da settimane, in una lunga trattativa che si era incagliata sulle eventuali contropartite tecniche – alla fine escluse dall’affare.

Stiamo parlando dell’arrivo a Milano di Josep Martinez, che sta compiendo gli ultimi passi prima di diventare ufficialmente un portiere dell’Inter. Stavolta ci siamo davvero: c’è chi ha cercato di bruciare le tappe sui tempi dell’affare, forse anticipando un po’ troppo, ma ieri sera il portiere è arrivato a Milano, nella mattinata di oggi ha svolto le visite mediche, nei soliti due step, e ora è in sede per firmare il contratto che sancirà il suo acquisto dal Genoa.

Lo spagnolo è parso piuttosto felice in volto, d’altronde ha voluto fortemente i campioni d’Italia, pressing ricambiato e che ha permesso alla trattativa di arrivare a dama.

✍🏻 #Inter – L’arrivo in sede di Josep #Martinez per la firma sul contratto fino al 2029 con il club nerazzurro. Al #Genoa andranno circa 16 milioni tra parte fissa e bonus 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/Y7TER0o895 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 4, 2024

Gli ultimi passi di Martinez: prima le visite mediche, poi la firma in sede

Poco dopo le 15, Sergio Barila (agente di Martinez) è stato visto nella sede dell’Inter, poi è stata la volta del nuovo colpo di Marotta e Ausilio, pronto a firmare il contratto con i nerazzurri.

Si tratta di un accordo fino al 2029, da cui percepirà 1,5 milioni di euro a stagione. Ai liguri andranno, invece, circa 15,5 milioni di euro senza contropartite tecniche. I termini del colpo sono ormai chiari, gli ultimi passaggi burocratici anche: Simone Inzaghi ha a disposizione un nuovo portiere di qualità e prospettiva da affiancare a Yann Sommer nella prossima stagione.