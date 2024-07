L’Inter chiude lo scambio: triangolo inatteso in Premier League

L’Inter è pronta a passare ai dettagli burocratici per uno scambio: si chiude il triangolo con la pista che porta in Premier League

Il calciomercato dell’Inter si muove a fuoco lento e senza troppa fretta, ma con la ferma convinzione di dover solo puntellare la rosa, senza un esborso economico per nulla importante – si sa, Oaktree ha imposto il pareggio di bilancio tra entrate e uscite, con pochissimi margini di spesa.

Per fortuna, Marotta e Ausilio sono convinti di avere a disposizione un gruppo già importante, dai valori tecnici e umani, per cui stanno agendo con oculatezza e tentando di scovare anche qualche occasione interessante. Una di queste, secondo loro, è quella che porta a Tanner Tessmann, centrocampista statunitense classe 2001 che l’Inter ha messo da tempo nel mirino. Oggi il ds del Venezia, Filippo Antonelli, è stato nella sede nerazzurra per chiudere l’affare.

Dopo qualche incertezza da parte del calciatore, l’operazione è in dirittura d’arrivo, in uno scambio con Gaetano Oristanio. L’ormai ex Cagliari poteva finire al Genoa nell’affare Josep Martinez, ma alla fine i veneti sono stati più convincenti ed è lì che andrà il fantasista nella prossima stagione. Lo scambio è in dirittura d’arrivo, ma potrebbe non essere finita qui per l’ex Dallas, nato in Alabama, che di sicuro non vestirà la maglia dell’Inter nella prossima stagione.

Tessmann non resta all’Inter: spunta una pista a sorpresa per il suo futuro

Che Tessmann non sarebbe rimasto fino da subito nel parco giocatori a disposizione di Simone Inzaghi si sapeva da tempo, probabilmente da quando il centrocampista è stato accostato ai campioni d’Italia. Ora bisognerà capire dove proseguirà la sua carriera, in cui ha già maturato una discreta esperienza.

A 22 anni, ha già alle spalle 26 presenze in Mls, prima di trasferirsi nel 2021 al Venezia, con cui ha giocato 20 partite in Serie A e 69 in Serie B, con tanto di 9 gol e 5 assist. Parliamo di un centrocampista completo, che fa della fisicità e della corsa il suo pezzo forte, ma sa anche dare ordine e struttura al gioco.

Per questo, la Premier League potrebbe interessarsi a lui e l’Inter potrebbe cederlo in prestito per una stagione proprio in Inghilterra, in modo tale da permettergli di crescere e migliorare in un contesto parecchio competitivo. Poi potrebbe essere la volta dei nerazzurri, che in ogni caso non hanno alcuna intenzione di perdere il controllo del suo cartellino. Tessmann è considerato il futuro, non solo materia da plusvalenza.