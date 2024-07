Marotta lo fa di nuovo: dalla Juve “a parametro zero”

Un altro parametro zero da prendere dalla Juve: Beppe Marotta spera di non portarsi in nerazzurro un altro Cuadrado

Il primo luglio dell’anno scorso l’Inter annunciava l’acquisto a zero di Juan Cuadrado dalla Juventus. E scoppiò subito un messo putiferio. I tifosi nerazzurri non volevano vederlo indossare la maglia dell’Inter. Quelli della Juve lo accusarono di aver tradito milioni di supporter che lo avevano idolatrato per passare ai “nemici” giurati.

Ma Cuadrado ha sempre dato l’idea di fregarsene. Sorrideva con indosso la sciarpa nerazzurra dopo le visite mediche e posava tutto contento nella sala trofei dell’Inter… Quel sorriso che, a voler essere cattivi, sembrava dire: “Basta che mi pagate…”.

Be’, dopo un anno, la sua avventura nerazzurra è già finita. Il bottino, per il colombiano, è di 381 minuti giocati e 2 assist in 12 presenze totali. Qualcuno ci ha perso la faccia, con quell’affare. E non è stato Cuadrado. Quello che ne è uscito peggio è indubbiamente Marotta, che per convincerlo a trasferirsi dalla Juve a Milano come parametro zero gli aveva proposto un contratto da 5 milioni di euro.

Intanto, a Torino, sponda Juve, non la possibilità di poter perdere altri giocatori a parametro zero. Rabiot non ha ancora firmato il rinnovo (per lui si parla di Milan, di Real Madrid o di un ritorno in Francia). E poi c’è Federico Chiesa, che potrebbe andar via nel 2025, anche lui a parametro zero.

Un altro parametro zero sempre dalla Juve per Marotta

Uno come Chiesa, a zero, sarebbe comunque un buon colpo. Ecco perché fra gli interessati pronti a corteggiarlo come free-angent potrebbe esserci anche Beppe Marotta. Più passa il tempo e più la situazione per l’attaccante si complica. Giuntoli vorrebbe venderlo in Premier a un prezzo importante. Ma dall’Inghilterra nessuno si muove.

Il resto della dirigenza, probabilmente, spesa in un rinnovo, affinché il ragazzo possa riabilitarsi sotto Thiago Motta ed essere poi venduto a un prezzo più alto tra un anno o due. Da parte sua, Chiesa sembra spingere per l’uscita dalla Juventus. E poi c’è Motta che, a quanto pare, non pensa che l’attaccante esterno possa sposarsi bene con il suo calcio.

A scegliere cosa fare saranno Cristiano Giuntoli e Federico Chiesa. Il primo lo ha già fatto, aprendo alla cessione. Il secondo ancora non ha sciolto le proprie riserve: meglio rispettare il contratto che lo lega alla Juventus e liberarsi a zero tra dodici mesi, oppure abbracciare subito un altro progetto in cui rilanciarsi?

La Juventus, almeno in via ufficiosa, considera Chiesa cedibile già da qualche mese. Ora, però, dato che l’attaccante ventiseienne nato a Genova non sembra voler trattare un rinnovo al ribasso, la volontà di venderlo può essere intesa come ufficiale. La richiesta, dunque, scende da 30 a 25 milioni di euro.

Al Napoli, alla Roma o all’Inter (nel 2025)

Chiesa, secondo le voci delle ultime settimane, dovrebbe essere il primo obiettivo della Roma di Daniele De Rossi e potrebbe solleticare anche l’interesse di Conte al Napoli, specie se dovesse partire Kvaratskhelia.

Il ragazzo piace molto anche a Marotta, anche se l’Inter non in programma di spendere 25 milioni per il suo cartellino (non ce li ha, e pur avendoceli non è il momento di spenderli per un attaccante non inquadrabile nel 3-5-2 di Inzaghi). Eppure si continua a parlare di un coinvolgimento nerazzurro.

L’unica vera possibilità di trattativa per l’Inter è a zero, ovvero prelevare Chiesa dalla Juve a giugno 2024, senza spendere un euro. Non è affatto escluso che il ragazzo possa rimanere un altro anno in bianconero senza rinnovare per poi trovarsi con più calma un’altra squadra.

A oggi, dunque, tra l’Inter e Chiesa non c’è nessun tipo di contatto. Solo se l’ex Fiorentina andasse davvero via a zero (ipotesi improbabile ma non del tutto impossibile), la pista Inter potrebbe prendere quota.