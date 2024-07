Pazza idea Cancelo: operazione choc col City

L’infortunio di Buchanan costringe l’Inter a ritornare sul mercato. Per i nerazzurri pazza idea Cancelo: possibile operazione con il City

Primo imprevisto nella nuova stagione in casa Inter. Il brutto infortunio di Buchanan in nazionale costringe i nerazzurri a rivedere i programmi sul calciomercato. L’esterno canadese, che nelle scorse ore è stato operato per la frattura alla tibia, resterà fuori almeno 4 mesi e questo porterà Marotta a dover intervenire per trovare il sostituto.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile colpo a zero, ma nelle ultime ore si è avanzata l’ipotesi anche di un ritorno di Joao Cancelo. Il portoghese non rientra nei piani del Manchester City e il Barcellona non ha nessuna intenzione di riscattarlo. L’Inter, quindi, potrebbe fare un tentativo con il club inglese per riportare il giocatore a Milano.

Operazione non semplice per diversi motivi, ma i ragionamenti in casa nerazzurra sono in corso e non possiamo escludere che Marotta possa bussare alla porta di Guardiola per capire la fattibilità di questo colpo.

Calciomercato Inter, pazza idea Cancelo: i dettagli

L’ipotesi Cancelo in casa Inter è nata in queste ultime ore. Il portoghese non rientra assolutamente nei piani di Pep Guardiola e subito dopo gli Europei sarà chiamato a trovare una nuova squadra. Da qui la possibilità di un ritorno in nerazzurro per magari trovare quella continuità mancata ultimamente e tornare ai livelli di qualche anno fa. Una idea che, come riportato da Sky Sport, i dirigenti del club campione d’Italia hanno rimesso almeno per ora nel cassetto.

L’Inter, infatti, sarebbe intenzionata a prendere Cancelo solamente in prestito. Da parte del Manchester City la volontà è quella di cederlo a titolo definitivo per avere dei soldi da reinvestire sul calciomercato. Senza dimenticare che ci sarebbe un problema di ingaggio non indifferente da affrontare per i nerazzurri. Il portoghese attualmente guadagna circa 10 milioni di euro. Una cifra che da parte del club milanese non potrà mai essere raggiunta. Tutte questioni che rendono, almeno per il momento, molto difficile l’operazione.

Ma attenzione alle ultime settimane di calciomercato. Se il Manchester City e lo stessa Inter non avranno trovato le giuste soluzioni, il ritorno di Cancelo in nerazzurro potrebbe diventare realtà. Quella del portoghese per il club campione d’Italia, quindi, è una pista da seguire con particolare attenzione nella seconda parte di agosto. Attualmente non ci sono le condizioni per arrivare ad una fumata bianca.