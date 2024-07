Buchanan ko, la Fifa rimborsa l’Inter: risarcimento a sei cifre

L’infortunio di Tajon Buchanan potrebbe avere delle ricadute anche a livello economico per l’Inter: la Fifa è pronto a rimborsare i nerazzurri

Tra calciomercato, campo e un po’ di frustrazione, l’Inter ha dovuto fronteggiare il serio infortunio di Tajon Buchanan nelle ultime ore. La dirigenza è già al lavoro per cercare un sostituto, che potrebbe essere individuato in difesa, soprattutto se nel frattempo dovesse essere ceduto Stefan de Vrij con destinazione Arabia Saudita.

Ma non ci sono solo le dinamiche della sessione estiva da considerare, ma anche quelle relative il danno subito dall’Inter per via di una competizione Fifa, la Copa America appunto. Quando si è infortunato, Buchanan era al seguito della sua nazionale, motivo per cui il club milanese avrà diritto a un risarcimento proprio da parte della Federazione mondiale.

Questa sorta di clausola in favore dei club è tutelata dal FIFA Club Protecion Program, che garantisce un indennizzo ai nerazzurri come fosse una specie di polizza assicurativa, in vigore ufficialmente dal 2012. Vi annunciamo subito che nel caso in questione non sarà una cifra esorbitante e che scatta solo nel momento in cui l’infortunio subito dal tesserato supera almeno quattro settimane per il recupero. Nel caso di Buchanan, lo stop sarà di quattro mesi, quindi l’Inter avrà diritto al risarcimento.

La Fifa rimborsa l’Inter per Buchanan: la cifra incassata

Il tetto assicurativo massimo previsto per questa sorta di polizza è di 7,5 milioni di euro, ma quanto incasseranno i campioni d’Italia non si avvicinerà nemmeno a questa cifra. Come da statuto, il corrispettivo è per un massimo di 365 giorni e viene calcolato sulla base dello stipendio fisso guadagnato dal calciatore – vanno dunque esclusi eventuali bonus o altri tipi di accordi esterni.

Per calcolare quanto effettivamente entrerà nelle casse nerazzurre, basta verificare lo stipendio al netto di Buchanan (1,5 milioni di euro l’anno) e ottenere l’ammontare mensile, che corrisponde a 125 mila euro al mese. Se l’esterno farà in fretta e tornerà già allo scoccare del quarto mese, allora Oaktree potrà beneficiare di 500mila euro. Se i mesi, invece, dovessero essere cinque, allora saranno 625mila.

Di sicuro, non è una cifra che farà ricca una società come l’Inter, ma chissà che non possa finanziare in minima parte almeno un colpo in entrata per i nerazzurri. Di fronte a una tegola del genere, si tratta del minimo da corrispondere a un club che non potrà disporre di un suo tesserato per molte settimane.