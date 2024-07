Icardi e il ritorno all’Inter: colpo di scena, offerta incredibile

Nei giorni scorsi si è tornato a parlare dell’ex Inter Mauro Icardi e di un’offerta incredibile su cui l’attaccante starebbe ancora ponderando

Un’offerta clamorosa. Così l’hanno definita in Turchia, dove i tifosi del Galatasaray, dopo sole due stagioni in giallorosso, reputano Maurito Icardi un eroe intoccabile, una vera leggenda del club del quartiere Galata di Istanbul.

L’ex Inter Icardi, che sembrava essersi arreso alla possibilità di rimanere sul Bosforo, dopo i vari tentativi falliti di tornare in Italia o ricucire il rapporto con i nerazzurri, starebbe da qualche giorno valutando una somma folle per un nuovo contratto presentatogli da un club arabo.

L’estate scorsa e poi a gennaio, Icardi era stato riaccostato all’Inter. E, prevedibilmente, qualcuno sta già preparando una notizia relativa a una nuova suggestiva ipotesi di ritorno. Per l’argentino ci sono però zero possibilità di rivestire la maglia nerazzurra, malgrado la nostalgia che di tanto in tanto coinvolge qualche tifoso e la qualità ancora alta delle sue prestazioni.

Quando si parla di offerte incredibili, le proposte non possono che arrivare da lì, e cioè dall’Arabia Saudita. Da quelle parti hanno sempre avuto un debole per Icardi, anche se il centravanti trentunenne di Rosario ha sempre resistito alla tentazione, forse nella speranza di poter tornare in Serie A o di trovare un’altra big europea disposta a investire sui suoi ultimi anni di carriera.

Un’offerta incredibile per Icardi: l’argentino ci pensa

Secondo alcune fonti, però, ora Icardi sarebbe più tentato che mai dall’Arabia. I sauditi gli avrebbero infatti prospettato un biennale da favola. La squadra che si è fatta avanti è l’Al Qadsiah, uno dei club che quest’estate investirà di più sul mercato.

Icardi, reduce da un’ottima stagione al Galatasaray, ha paura che la Saudi Pro League possa lo marginalizzare ancora di più come giocatore professionista. Ma a trentun’anni, senza più alcuna speranza di poter tornare in Nazionale, l’Al Qadsiah potrebbe essere un’opzione non troppo sgradita, soprattutto considerando l’ingaggio che andrebbe a percepire.

Dopo il fallito assalto a Morata, il club arabo ha infatti messo sul piatto un biennale da 18 milioni a stagione, con opzione per il terzo anno. L’ex interista, secondo la stampa turca, darà una risposta nei prossimi giorni. Ora ne sta ragionando con Wanda.

A dire il vero, fra i media turchi si sono levate anche voci convinte che l’argentino non lascerà Istanbul. Icardi, secondo questo tipo di narrazione, avrebbe trovato la propria dimensione ideale, sia sportiva che esistenziale, in Turchia. E il Galatasaray non avrebbe alcuna intenzione di perderlo considerandolo il suo vero top-player.

Lo convince Wanda

Da un certo punto di vista, è però normale che si continui a sentire il nome di Icardi in ottica calciomercato. L’argentino piace in Italia, dov’è stato capocannoniere e potrebbe fare ancora la differenza, in Spagna (dov’è cresciuto calcisticamente) e in Francia, dove non ha lasciato un ricordo così malvagio con la maglia del PSG. Tanti club, insomma, potrebbero farsi avanti, e non solo arabi.

I giornali italiani, oltre ad averlo riaccostato all’Inter, ne hanno parlato anche come un possibile obiettivo per la Fiorentina, il Monza e il Como. I media più orientati sul gossip che sullo sport hanno ipotizzato anche un avvicinamento al Milan, dato che ultimamente Wanda ha acquistato e già arredato un superattico a Milano.

Pochi giorni fa, poi, lo stesso Icardi, parlando con i giornalisti turchi, aveva lasciato intendere di voler continuare al Galatasaray almeno per un’altra stagione. Anche in Argentina, parlando ai microfoni di Olga en Vivo, l’attaccante ex Inter ha rivelato che all’inizio non aveva alcuna voglia di trasferirsi in Turchia: “Mi ha convinto Wanda. Mi disse che quel trasferimento mi avrebbe fatto bene, sia a me che alla mia carriera, e così mi sono convinto. Resteremo al Galatasaray anche la prossima stagione, vedremo…”.