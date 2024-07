La stagione dell’Inter inizierà il 13 luglio: UFFICIALI le quattro amichevoli

L’Inter di Inzaghi debutterà il 27 luglio contro una squadra della Liga. La quarta partita si terrà a Londra, ecco tutti i dettagli

La nuova stagione dell’Inter prenderà il via fra otto giorni, ovvero sabato 13 luglio con il raduno in quel di Appiano Gentile. Ci sarà anche Mehdi Taremi, che si è tagliato le ferie pur di presentarsi in anticipo alle dipendenze di Simone Inzaghi.

Sul proprio sito e i canali social, il club nerazzurro ha ufficializzato le quattro amichevoli della pre-season dei Campioni d’Italia. Il primo appuntamento è fissato per il 27 luglio al ‘Manuzzi’ di Cesena, avversario il Las Palmas.

Dopo il match con gli spagnoli, l’Inter giocherà il 2 agosto contro il Pisa all”Arena Garibaldi’; il 7 agosto, invece, sfida all’Al-Ittihad di Pioli (e, chissà, di de Vrij…) all”U-Power’ di Monza. Quarta e ultima amichevole di extra lusso, l’11 agosto a ‘Stamford Bridge’ contro il Chelsea di Maresca.