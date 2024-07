Trattativa in Serie A: cessione imminente dell’Inter

Sondaggi produttivi del Verona per il giovane calciatore nerazzurro Kamate, protagonista lo scorso anno in Youth League: si lavora con la dirigenza per un accordo

Le prime luci della sessione estiva di mercato hanno sostituto l’effetto di un dolce risveglio per molte squadre italiane che senza perdersi in troppi giri di parole, hanno da subito piazzato colpi concreti per rinforzare i rispettivi organici.

Sempre più squadre adesso mirano al livello dell’Inter e la prossima stagione si prospetta già parecchio intrigante per quel che si vedrà sul campo, forte delle tante nuove risorse prelevate anche dall’estero. Prima su tutte la Juventus, quindi il Napoli e l’Atalanta. Seguiranno senza dubbio anche le altre, slanciate oltretutto dal cambio panchina.

I nerazzurri, in ogni caso, non sono da meno. Finora si sono assicurati le prestazioni di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski oltre al giovane Topalovic e il portiere Josep Martinez. Adesso contano di mettere a segno qualche altro colpo in uscita per avere ulteriore spazio di manovra sul monte ingaggi. Nel rispetto delle strategie di mercato studiate con la proprietà Oaktree, infatti, non dovrebbero esser messi a segno colpi che pesino troppo sulle casse, anche se l’obiettivo principale resta ancora Albert Gudmundsson del Genoa. A proposito delle uscite, dunque, l’Inter ha già potuto mettere una pietra sopra i contratti di Juan Cuadrado e Alexis Sanchez. Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Marko Arnautovic ed è altresì probabile che tutte le voci sulla partenza di Denzel Dumfries possano esser ritirate a fronte dell’infortunio di Tajon Buchanan.

Il Verona stringe per Kamate dell’Inter, parti al lavoro per trovare l’intesa definitiva

Così l’attenzione della dirigenza potrebbe spostarsi esclusivamente sulle giovani leve. Una categoria che comprende non soltanto quanti hanno fatto ritorno all’Inter dopo i prestiti annuali ma anche chi come Issiaka Kamate è pronto per il salto di qualità in Prima Squadra.

L’esterno offensivo destro nerazzurro raggiungerà i vent’anni il prossimo agosto e sogna di lasciare il reparto Primavera dell’Inter con un buon ricordo dietro di sé. Lo abbiamo visto all’opera nell’arco della passata stagione, l’ultima di Cristian Chivu in panchina, con ottimi risultati. Tanto che aveva convinto persino Simone Inzaghi a convocarlo in un paio di circostanze in Serie A, senza però mai esordire. Ha segnato tanti gol in Primavera quanti sono gli assist e si è fatto ben vedere anche in Youth League, la competizione europea dedicata esclusivamente ai giovani talenti delle big internazionali.

Decisamente un prospetto interessante per chi come il Verona vuol puntare sui giovani per ripartire. Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, infatti, il club a tinte gialloblu starebbe chiudendo la trattativa con l’Inter per il passaggio delle prestazioni sportive del promettente franco-ivoriano. Le parti lavorano sodo per raggiungere l’intesa.