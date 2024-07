Addio Arnautovic: l’annuncio in diretta tv

Importanti novità sul futuro di Marko Arnautovic. Nelle ultime ore è arrivato un annuncio in diretta tv che potrebbe cambiare molte cose.

Marko Arnautovic è tra i calciatori che sono in uscita in casa Inter. Arrivato la scorsa estate dal Bologna, l’attaccante, anche a causa di alcuni infortuni, non è mai riuscito a trovare lo spazio che si aspettava ed ora in casa nerazzurra si pensa ad un suo addio per poi reinvestire i soldi in entrata. Una cessione non facile per diversi motivi, ma Marotta è da tempo al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutti.

E in queste ultime ore è arrivata una novità molto importante sul futuro dell’attaccante austriaco. Naturalmente bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire meglio cosa succederà e quale sarà il destino di Arnautovic. Sicuramente la carriera dell’attaccante è arrivata ad una svolta e presto saranno prese decisioni molto importanti.

È stato un anno impegnativo anche se forse le aspettative di Arnautovic erano diverse. I diversi infortuni patiti durante la stagione non gli hanno permesso di ripetere quanto di buono fatto a Bologna negli anni precedenti e questo ha un po’ condizionato anche la sua esperienza con l’Austria agli Europei. Gli ottavi di finale sono stati raggiunti, ma contro Turchia ci si aspettava qualcosa di più da una nazionale come quella biancorossa.

Arnautovic dice addio: l’annuncio a sorpresa

La cocente delusione che potrebbe portare Arnautovic a dire addio alla Nazionale. “Lascerebbe un vuoto incolmabile, un giocatore insostituibile“, il pensiero dell’ex giocatore Janko ai microfoni di Sky Sport. Per il momento nessuna decisione definitiva è stata presa, ma si sta valutando con attenzione la possibilità di non continuare l’avventura con la squadra biancorossa per dedicarsi solamente al club.

Anche in questo caso bisogna dire che è ancora tutto da decidere. Il calciatore spera in una permanenza in nerazzurro per dimostrare di essere ancora in grado di poter stare a certi livelli. Pensiero diverso, invece, per la società interista.

Da tempo Marotta lo considera come un esubero e si sta cercando una soluzione per cederlo e fare spazio a Gudmundsson in rosa. Prossime settimane, quindi, che si preannunciano fondamentali per la carriera di Arnautovic. Il giocatore è chiamato a scegliere la sua nuova squadra, ma anche decidere se continuare o no con la nazionale austriaca.