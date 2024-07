“Gudmundsson regalato”: Inter show, Inzaghi accontentato

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, scherza e provoca Marotta sulle chance di acquisto di Gumdundsson a costi ribassati: “Gli direi di no, senza malignità”

Alcuni dei piani di mercato dell’Inter potrebbero immediatamente cambiare a seguito del duro infortunio rimediato da Tajon Buchanan nell’allenamento con la Nazionale Canadese, poco prima della disputa dei quarti di finale di Copa America. Con la potenziale uscita di Denzel Dumfries sulla stessa corsia di competenza, poi, la difficoltà sarebbe duplice per la dirigenza nerazzurra.

Ciononostante, l’eventuale deviazione non toccherebbe affatto Albert Gudmundsson. L’islandese resta infatti al vertice della lista degli obiettivi su cui l’Inter ha intenzione di investire in questa finestra estiva, alla condizione che venga trovata una valida sistemazione per Marko Arnautovic. Quest’ultimo è uscito a testa alta da Euro 2024 con l’Austria dopo un grande percorso e l’amara sconfitta rimediata con la Turchia non sembra volergli arrestare l’entusiasmo, sebbene abbia già annunciato un possibile ritiro dal giro della Nazionale. Per alcuni l’austriaco sta vivendo una seconda giovinezza e questo segnale potrebbe esser ben interpretato anche sul mercato, favorendo la sua uscita di scena dall’Inter e slanciando dunque l’operazione Gudmundsson.

Gudmundsson-Inter, non così facile: “Marotta deve continuare a sognare”

Chiuso questo passo, però, la dirigenza nerazzurra deve comunque ancora vedersela faccia a faccia con il Genoa, attuale proprietario del cartellino dell’attaccante islandese.

Fra le parti ci sono stati contatti ripetuti e continue occhiate d’interesse reciproco, ma la formazione ligure non si è mai fatta influenzare al punto da aprire definitivamente le porte per la cessione del proprio pupillo. Al contrario, il presidente Alberto Zangrillo è ancora piuttosto restio a scendere a patti, specie se la controparte Giuseppe Marotta pensa di poterci arrivare sborsando meno di quanto ipotizzato.

“Il Genoa deve tornare ai livelli di un tempo e per farlo ha bisogno di una rosa sulla quale abbiamo noi pieno controllo. Quindi mi riservo facoltà di dire di no a Marotta quando vorrebbe che gli regalassi Gudmundsson“, ha aperto il presidente in un recente intervento mediatico per ‘Telenord’. “Lo dico all’amico Beppe senza alcuna malignità, so che gli piace molto e spero possa continuare a sognare”, ha concluso. Non prima di fare un chiaro riferimento all’altra operazione praticamente conclusa con l’Inter relativa alla cessione di Josep Martinez, il quale è atteso domani in tarda mattinata a Milano per le consuete visite mediche di rito pre-firma.