Colpo di scena Buongiorno: 20 milioni e scambio col Torino

Il futuro di Buongiorno è al centro di diverse voci di calciomercato. E l’ultima parla di 20 milioni più un possibile scambio con il Torino.

Dove giocherà Alessandro Buongiorno la prossima stagione? Ad oggi la risposta più semplice è Napoli, ma visto quanto successo in questi ultimi giorni per avere delle certezze bisognerà aspettare la firma.

Nelle ultime ore è uscita una novità molto importante per quanto riguarda il centrale del Torino. Secondo quanto riferito da La Stampa, i nerazzurri sarebbero stati disposti a mettere sul piatto una cifra intorno ai 20 milioni di euro più il cartellino di un calciatore per strappare il sì dei granata. Una proposta sicuramente interessante anche se, come già successo in passato, il club avrebbe sempre lasciato l’ultima parola al difensore, chiamato a decidere dove giocare la prossima stagione.

Calciomercato Inter, tentativo per Buongiorno: l’offerta

Buongiorno è sempre stato un nome in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Inzaghi aveva individuato il centrale come il giusto rinforzo per la difesa, ma la richiesta del Torino di 40 milioni di euro aveva portato i nerazzurri a non affondare realmente il colpo. Negli ultimi giorni, però, il colloquio con Riso sembrava poter aprire le porte ad un passaggio al club campione d’Italia del difensore, ma non ci sarà il lieto fine in questa trattativa.

Il difensore, infatti, ha deciso di mantenere la parola data al Napoli e la prossima stagione giocherà alla corte di Antonio Conte. Questo nonostante la volontà da parte del club nerazzurro di mettere sul piatto una proposta interessante come 20 milioni di euro più il cartellino di Tessmann, che quasi certamente non resterà in prestito al Venezia. Niente Inter, quindi, per Buongiorno, che ha preferito rispettare l’accordo trovato con i partenopei ancora prima del tentativo deciso da Marotta.

Un obiettivo sfumato che costringerà i nerazzurri a dover muoversi più velocemente possibile per trovare il nome giusto da dare a Simone Inzaghi in difesa. Ausilio nella giornata di ieri ha confermato che si sta cercando un centrale mancino di livello. La speranza è quella di trovarlo il prima possibile per consentire al tecnico di avere un giocatore in grado di rendere ancora più completa la rosa. Marotta nei prossimi giorni proseguirà il lavoro e non è da escludere che possa nel giro di breve tempo affondare il colpo per regalare il calciatore al proprio tecnico.