Guardiola ‘provoca’ l’Inter: Cancelo torna con uno scambio folle

Pep Guardiola è pronto a mettere i bastoni tra le ruote dell’Inter con una proposta di scambio: così Joao Cancelo tornerebbe in nerazzurro

Conosciamo bene la qualità che Joao Cancelo è capace di imprimere al gioco e probabilmente ormai lo sa bene tutt’Europa che il portoghese è uno dei laterali bassi più tecnici in assoluto. All’Inter offrì grandi prestazioni, ma non bastò per essere un perno del presente e del futuro, anche perché notoriamente non ha un carattere proprio semplice.

Se ne rese conto Luciano Spalletti, e poi a ruota anche la Juve, il Barcellona e infine il Manchester City, che ora detiene il suo cartellino e con cui ha firmato un contratto fino a giugno 2027. Negli scorsi anni, viste le dimostrazioni che ha dato in campo, la sua valutazione era schizzata fino a 70 milioni di euro, ma ora ha 30 anni e parliamo di cifre ben diverse, anche per come è stato gestito nelle ultime stagioni.

Visto l’alto ingaggio che il nuovo club dovrebbe pagargli, il City sarebbe disposto a lasciarlo andare anche per 25 milioni di euro. L’Inter ci ha fatto un pensierino, anche dopo il brutto infortunio di Tajon Buchanan, ma non è nei parametri del club, che ha in mente un’operazione molto meno onerosa. Per Guardiola, però, potrebbe sfruttare l’interesse dei nerazzurri.

Guardiola ci prova per Dimarco: idea di scambio con Cancelo

Se c’è una lacuna che ha, o meglio pensa di avere, il Manchester City è quella del terzino sinistro. Non a caso, negli ultimi giorni si è parlato a più riprese di un possibile affondo per Theo Hernandez, ancora non concretizzato con una vera e propria offerta.

In ogni caso, Guardiola sta scandagliando il calciomercato e non sarebbe male per lui arrivare a Federico Dimarco. Il laterale dell’Inter lo ha impressionato in finale di Champions League, ha qualità tecnica per uscire dal pressing avversario e ha un piede che garantisce assist continui e anche qualche gol. Lo vedrebbe molto bene nel suo gioco e per questo sarebbe pronto a mettere sul piatto Cancelo pur di averlo in rosa.

Le valutazioni, però, non coincidono per nulla: il City al massimo lo farebbe alla pari, l’Inter vuole 40 milioni di euro, anche per via delle differenze di ingaggio. In ogni caso, Dimarco è interista, non ha intenzione di cambiare club, né l’Inter vuole privarsene, per cui l’idea di scambio, forse più una provocazione, non è destinata ad andare in porto.