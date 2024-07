UFFICIALE, ha firmato con l’Inter: “Tifoso interista da quando sono nato”

Movimento ufficiale in casa Inter. La firma è arrivata nelle scorse ore e ci sono anche le prime parole d’amore: “Nerazzurro dalla nascita”

L’Inter continua ad essere molto attiva sul calciomercato sia per la squadra allenata da Inzaghi che per il resto del club. L’obiettivo da parte di Oaktree è quello di rendere l’intero mondo nerazzurro competitivo e in grado di portare trionfi a casa. Per questo motivo la società è al lavoro per portare a Milano i migliori tecnici presenti sul panorama nazionale, ma che hanno un forte legame con questi colori.

L’ultimo movimento ufficiale racchiude entrambe le cose. L’Inter è riuscita a chiudere una operazione che consente di portare a Milano uno dei nomi più apprezzati a livello nazionale, ma anche un grande tifoso nerazzurro. Ad ammetterlo è stesso diretto interessato, che, ai microfoni del club, ribadisce il suo grande tifo per l’Inter e la sua volontà a dare il massimo per raggiungere degli obiettivi precisi.

Inter Women, ufficiale Piovani nuovo tecnico: “Darò il massimo per questi colori”

Le riflessioni e le valutazioni sul sostituto di Rita Guarino alla guida dell’Inter femminile sono terminate nelle scorse ore con l’annuncio ufficiale. Il club ha deciso di affidarsi ad un tecnico molto apprezzato nel panorama nazionale oltre che un nome sicuramente importante se si pensa alle diverse esperienze avute in questi ultimi anni.

Naturalmente stiamo parlando di Gianpiero Piovani. L’ex Sassuolo ha firmato un contratto fino al 2026 con il club nerazzurro e nelle prossime settimane darà ufficialmente il via ad una avventura importante e sicuramente differente dalle precedenti. L’obiettivo sarà quello di continuare il percorso iniziato con la Guarino e magari riuscire ad ottenere qualche successo per portare anche il calcio femminile ai livelli di quello maschile in casa nerazzurra.

La scelta di Piovani è anche molto romantica visto che stiamo parlando di un cuore nerazzurro. “Tifo questa squadra da quando sono nato – ha detto ai microfoni del club meneghino – e ho intenzione di dare il massimo per questi colori. Non vedo l’ora di dare il via a questa bellissima avventura“.

E su questo biennio con l’Inter il nuovo allenatore non ha dubbi: “Voglio una squadra umile. Bisogna migliorare fisicamente e tecnicamente e per farlo si deve lavorare tanto. L’obiettivo è quello di crescere e fare in modo che i tifosi diventino un punto di riferimenti. Quindi sarà importante averli sempre con noi“.