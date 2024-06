Accordo e contratto rescisso: “Grazie a Marotta per la fiducia”

Si conclude l’esperienza con la maglia dell’Inter. Accordo trovato e contratto rescisso. Il ringraziamento a Marotta e una certezza

La separazione è ufficiale: Guarino lascia l’Inter Women

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore dell’Inter Femminile, i nerazzurri hanno ringraziato Rita Guarino per il lavoro fatto in questi tre anni sulla panchina del Biscione. Una esperienza molto importante che ha permesso a tutto il movimento di crescere e portarsi a livelli sicuramente elevati. Dall’altra parte lo stesso mister ha voluto dire un grazie speciale a Marotta per la fiducia ribadendo che si chiude un ciclo durato tre anni.

FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Rita Guarino.

Il Club desidera ringraziare coach Guarino per l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro. — Inter Women (@Inter_Women) June 29, 2024

Oggi si chiude un ciclo durato tre anni. Lascio questi colori con la convinzione che il Team ha la consapevolezza per emergere e ha consolidato le basi da cui ripartire per conseguire i successi futuri. Un grosso in bocca al lupo! ⚫️🔵 https://t.co/xTPohNctyO pic.twitter.com/ETHbHT7Ucd — Rita Guarino (@ritaguari) June 29, 2024

Non sono arrivati trofei, ma sicuramente il movimento è cresciuto anche grazie all’esperienza di un tecnico che in carriera ha vinto molto. Ora si proverà a proseguire la strada intrapresa in questi ultimi anni e magari anche a conquistare qualche successo. Su questo l’ultima parola spetterà direttamente al campo. Ma prima c’è da trovare il tecnico ideale per la squadra e molto probabilmente il comunicato arriverà nei prossimi giorni.