Dalla Lazio all’Inter, incontro per la firma: ore decisive

Giorni decisivi per il passaggio dalla Lazio all’Inter. L’incontro tra le parti c’è già stato e a breve è attesa la firma sul contratto

Sono giorni fondamentali per il futuro dell’Inter. Dopo aver chiuso la vicenda societaria, i nerazzurri stanno lavorando duramente per raggiungere gli obiettivi di calciomercato prefissati. Un compito non semplice considerando le difficoltà avute nelle scorse settimane a causa del passaggio da Zhang a Oaktree, ma la dirigenza campione d’Italia è riuscita a dare una accelerata importante e presto sono attese novità.

Una di queste riguarda ormai l’imminente passaggio dalla Lazio all’Inter. Nei giorni scorsi c’è stato il primo incontro per sbloccare la trattativa e si parla delle prossime 24-48 ore decisive per la firma. La concorrenza non manca e per questo motivo i nerazzurri sperano di poter chiudere tutto in davvero poco tempo.

In casa Inter si lavora ad un progetto molto più largo e che non riguarda solo la prima squadra. L’idea dei nerazzurri è quella di dare vita ad un settore giovanile importante per avere nei prossimi anni i talenti già in casa. E per riuscire a raggiungere questo obiettivo la dirigenza è impegnata a portare a Milano i migliori tecnici presenti in Italia.

Inter: incontro con Assumma

È il caso di Tobia Assumma. Il tecnico nel corso della stagione ha lasciato l’Under 15 della Lazio ed ora è finito nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riferito da GazzettaRegionale.it, nei giorni scorsi l’allenatore avrebbe incontrato il responsabile del settore giovanile nerazzurro Massimo Tarantino per capire meglio la fattibilità dell’operazione. E le prossime 24/48 ore si preannunciano fondamentali in questo senso.

In casa Inter ci sarebbe l’intenzione di chiudere. Ma attenzione a due piste che portano in Calabria. Assumma, infatti, sarebbe finito nel mirino anche di Catanzaro, intenzionato ad affidare all’ex Lazio la panchina della Primavera, e della Reggina in Serie D. Una possibilità, l’ultima, che potrebbe rappresentare la svolta della sua carriera.

Ore decisive, quindi, per il futuro di Assumma. L’allenatore, attualmente svincolato, a breve scioglierà le riserve e comunicherà la sua scelta. L’idea di proseguire l’avventura nel settore giovanile di una grande squadra potrebbe stuzzicarlo.

Ma le sirene dalla Calabria restano molto attraenti e l’ultima parola spetterà direttamente a lui. Una cosa è certa: il tecnico ha voglia di tornare in panchina dopo la fine dell’esperienza con la Lazio e presto sapremo se nel suo futuro ci sarà l’Inter.