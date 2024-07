Ex stella del Manchester all’Inter, operazione a parametro zero!

Beppe Marotta potrebbe far gioire i tifosi dell’Inter: super colpo a zero, spunta l’ex Manchester United

Saranno settimane di grossi cambiamenti in casa Inter. Il club campione d’Italia sembra destinato a fare molto in sede di mercato e da questo punto di vista Beppe Marotta non è uno che si riduce all’ultimo minuto. Dopo Zielinski e Taremi ‘bloccati’ a zero da oltre sei mesi, un altro colpaccio tra gli svincolati potrebbe diventare molto presto realtà.

In casa nerazzurra l’attacco rischia di essere decisamente stravolto. Alexis Sanchez, in scadenza lo scorso 30 giugno, ha già salutato l’Inter dopo una stagione assai deludente. Uno scenario simile, davanti alla giusta offerta, potrebbe concretizzarsi anche per Marko Arnautovic. A maggior ragione con l’arrivo di Mehdi Taremi che recentemente ha salutato con una lettera d’addio i tifosi del Porto. Il bomber iraniano è una soluzione che i dirigenti nerazzurri hanno ‘accolto’ già lo scorso gennaio, quando l’accordo con l’entourage della punta ex Porto è stato subito totale.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono e rimangono il futuro dell’Inter in attacco. Ecco perché oltre a Taremi servirà almeno un altro big, in grado di garantire gol e prestazioni di altissimo livello in vista dei tanti impegni che attendono la squadra di Simone Inzaghi. Tra Serie A – dove l’obiettivo è conquistare lo Scudetto numero 21 – e Champions League, solo sfiorata nel giugno 2023. A questo punto l’aiuto potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Perché un ex Manchester potrebbe finire per firmare a zero con l’Inter.

Inter show, arriva gratis: super colpo in attacco

Un’idea che Beppe Marotta, già un anno fa, aveva provato a mettere nero su bianco. Allora non se ne fece nulla ma in questo momento la pista che porta a Anthony Martial potrebbe davvero infiammarsi da un momento all’altro.

9 anni al Manchester United, nel mezzo il prestito di sei mesi al Siviglia. Anthony Martial ha recentemente chiuso la pagina più corposa della sua carriera, visto che il contratto con i ‘Red Devils’ è appena scaduto. Si tratta di uno degli svincolati di lusso su cui Marotta ha messo gli occhi, conscio del talento – purtroppo inespresso negli ultimi anni in Inghilterra – dell’attaccante classe ’95. Il rendimento nella sua ultima stagione all’Old Trafford, dove ha dovuto fare anche i conti con un rapporto difficile con ten Hag, non è stato semplice.

Martial ha racimolato 19 presenze e appena 629′ complessivi in campo, tra campionato e coppe. E solo 2 gol ed 1 assist all’attivo. Nonostante ciò, l’Inter crede di poter rivitalizzare il 28enne di Massy che rischia da svincolato di essere un affare clamoroso per l’attacco.