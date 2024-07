Il Chelsea lo ‘scarica’ all’Inter: pista a sorpresa in Premier

Il Chelsea potrebbe cedere all’Inter un calciatore che, fino a qualche anno fa, era considerato tra i migliori nel suo ruolo: pista a sorpresa

A volte ritornano, e così anche le trattative tra Inter e Chelsea, puntualmente impegnate ogni anno a sfidarsi tra possibili scambi, grandi affari e trattative che non sempre, anzi quasi mai, sono andate a buon fine. E così il tormentone potrebbe tornare anche in questa sessione di mercato e sempre in difesa, lì dove diversi profili in uscita dai Blues sono stati spesso accostati ai nerazzurri.

Iniziamo col dire che Marotta e Ausilio cercano al massimo un’occasione nel cuore della retroguardia, visto che Francesco Acerbi e Stefan de Vrij non possono più offrire le garanzie di un tempo e l’età anagrafica non è più così verde. Bisogna pensare al futuro e, per questa ragione, sono già diversi i profili in via di valutazione, ma con la certezza di non poter spendere così tanto per portarli ad Appiano Gentile.

L’orientamento, dunque, potrebbe essere aspettare un’altra stagione e rimandare il colpo tra un anno, sempre che intanto non si prospettivi un’occasione che valga davvero la pena cogliere – un diktat da anni per la dirigenza. Il Chelsea potrebbe proporne una, ma non sembra scaldare la società.

Il Chelsea propone Sarr all’Inter: la risposta dei nerazzurri è chiara

In uscita dal Chelsea c’è Malang Sarr, che non trova spazio con i Blues e ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Per questo gli intermediari hanno già fatto il suo nome a diversi club, anche in Italia, nell’ambito dei consueti contatti di calciomercato in questo periodo.

Da giovanissimo, era considerato uno dei migliori difensori di prospettiva in assoluto grazie alla sua esplosività, la qualità tecnica e il tempismo in contrasto. Con il passare del tempo, anche se ha ancora solo 25 anni, la sua fiamma è andata spegnendosi, ma proprio per questo ha intenzione di trovare un’altra squadra in cui mettersi in evidenza.

Il Chelsea lo darebbe volentieri all’Inter, anche solo per 5 milioni di euro – era arrivato a parametro zero nel 2020 dal Nizza -, ma i nerazzurri non sono interessati. L’idea del club è al massimo inserire un centrale puro in rosa o un braccetto sinistro, non un esterno vero e proprio e per questo occhio anche al profilo di Chalobah, di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni.