Inter, la plusvalenza è servita: 15 milioni in cassa

Il club nerazzurro ha fissato il prezzo per la partenza del veterano: Marotta già gongola per il tesoretto in arrivo

Se ci riuscirà, sarà stato l’ennesimo capolavoro di mercato. Non si può certo dire che le abilità già mostrate ai tempi della sua esperienza alla Juve non siano state confermate da quando, nel dicembre del 2018, ha preso le redini del mercato nerazzurro. Beppe Marotta è stato, e continua ad essere, un fattore determinante nei successi del club meneghino e nella sua crescita nel panorama calcistico italiano ed europeo.

Già specializzatosi nel far arrivare ad Appiano Gentile tanti parametri zero di qualità (da Hakan Calhanoglu a Marcus Thuram passando per Andre Onana, la lista è lunga), l’abile dirigente in qualche occasione è riuscito addirittura a far registrare una succosa plusvalenza dalla successiva vendita di questi profili presi nel loro status di free agent. Il caso dell’appena citato portiere camerunese è lì a dimostrarlo.

In un mercato in cui, per citare una frase a lui tanto cara, ‘bisogna esser bravi a sfruttare le occasioni’, la politica del vendere a peso d’oro alcuni giocatori è stata finora più che redditizia. Negli ultimi anni infatti almeno un big ha salutato la truppa prima, o durante, il ritiro pre-campionato. Da Achraf Hakimi a Marcelo Brozovic passando per Romelu Lukaku, l’Inter ha sempre imperniato la sua campagna in entrata sul tesoretto derivante da una partenza eccellente.

Anche l’estate del 2024 dovrebbe essere caratterizzata da una cessione importante, grazie alla quale risanare le casse societarie e nel contempo consentire investimenti più cospicui sul mercato. Oltre a Denzel Dumfries, già candidato alla partenza direzione Premier League, un altro possibile partente potrebbe soddisfare le esigenze interiste.

Addio a scoppio ritardato, de Vrij porta 15 milioni in dote

Già quasi certo di salutare la Pinetina il 30 giugno del 2023 – deadline del precedente contratto firmato col club – Stefan de Vrij ha firmato il prolungamento con l’Inter giusto un anno fa, l’8 luglio. Il biennale fino al 2025 ha allontanato le sirene inglesi che da almeno due anni risuonavano tanto negli uffici di Viale della Liberazione quanto nei telefoni dell’entourage dell’olandese.

Presa la decisione di restare in nerazzurro, l’ex Lazio ha progressivamente perso il posto da titolare nella collaudata difesa a tre di Simone Inzaghi. Ora de Vrij è oggetto di grande interesse anche da parte di club della Saudi Pro League.

In particolar modo l’Al-Ittihad – proprio la squadra che potrebbe a breve assumere Stefano Pioli come tecnico – ha messo gli occhi sul giocatore oranje. A parte il solito ricco ingaggio da destinare all’atleta, la società saudita potrebbe versare ben 15 milioni nelle casse del club meneghino. Tale è la cifra chiesta da Marotta per liberare il veterano. Sarebbe tutta plusvalenza, essendo lui arrivato a zero – dopo l’addio alla Lazio – nel luglio 2018.