L’Inter anticipa il colpo da Manchester: lo vogliono da sette anni

L’Inter potrebbe pensare concretamente di concludere un colpo da Manchester: lo inseguono ormai da sette anni

Le dinamiche del calciomercato dell’Inter sono cambiate all’improvviso negli ultimi giorni, a partire da quando Tajon Buchanan si è fratturato alla tibia, per arrivare agli ultimi rumors su un trasferimento in Arabia Saudita per Stefan de Vrij, con una valutazione da 15 milioni di euro o poco meno.

È chiaro che appena la società avrà la possibilità di investire lo farà in difesa, per un nuovo centrale di piede mancino e in grado di giocare sia nel centro, sia da braccetto sinistro. In ogni caso, non è detto che il profilo sia per forza questo, o meglio non solo. Sì, perché con l’uscita dell’ex Lazio, potrebbe essere utile anche acquistare un calciatore abituato a stare nel cuore della difesa e in marcatura, anche se di piede destro.

Di nomi ne sono usciti tanti negli ultimi giorni, ma le condizioni favorevoli di uno di questi potrebbero portarlo in tempi non troppo lunghi ad Appiano Gentile. Stiamo parlando di Victor Lindelof, centrale di nazionalità svedese in forza al Manchester United. Di sicuro, non è la prima volta che leggete di un suo accostamento all’Inter, visto che si tratta di un corteggiamento che dura da ben sette anni.

L’Inter valuta Lindelof per la difesa: può essere il sostituto di de Vrij

Piero Ausilio, infatti, lo segue fin dai tempi del Benfica e sa bene quali sono le sue caratteristiche. All’epoca, l’Inter doveva sostituire Andreolli e, si pensava, Andrea Ranocchia, per cui quello di Lindelof era il nome caldo per gennaio e giugno 2017, prima che la pista sfumasse del tutto.

Il resto è storia, quella al Manchester United, dove lo svedese non ha mai davvero brillato, anzi è finito spesso ai margini. Nonostante ciò, gli inglesi hanno deciso di rinnovargli il contratto a gennaio 2024, in modo da non perderlo a parametro zero, ma ciò non ha attenuato i rumors verso l’Inter.

Infatti, se n’è parlato ancora una volta negli scorsi giorni per prenderlo a zero a giugno 2025, quando effettivamente scadrà il suo accordo con i Red Devils. In realtà, ora la dirigenza sta valutando se anticipare il colpo di un anno, garantendo un indennizzo allo United, per cui di sicuro non è incedibile. Ancora si parla di ipotesi, le parti non si sono sentite e non c’è una vera e propria trattativa.