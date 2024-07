Si svincola dall’Inter ma resta in Serie A: giocherà la Champions League

Svincolato dall’Inter dopo il mancato rinnovo di contratto, un ex nerazzurro potrebbe restare in Serie A e disputare la Champions

Nuovi arrivi e tanti addii all’Inter con l’apertura ufficiale del calciomercato. Preso Josep Martinez dal Genoa come vice di Sommer, i nerazzurri hanno dato l’addio a cinque calciatori cui non è stato rinnovato il contratto scaduto lo scorso 30 giugno.

Emil Audero, Davy Klaassen, Juan Cuadrado, Alexis Sanchez e Stefano Sensi non fanno più parte dell’organico nerazzurro. L’Inter li ha salutati dedicando ad ognuno una clip celebrativa sui social. Nessuno dei cinque ha trovato, finora, una nuova squadra.

Per Alexis Sanchez si è scritto di un possibile ritorno all’Udinese, ipotesi che l’attaccante cileno tiene in considerazione pur con la priorità di trovare un nuovo club che disputi la Champions League. Audero è seguito da Fiorentina e Monza con i brianzoli che cercano un’alternativa a Di Gregorio passato alla Juventus. Offerte in arrivo dalla Serie A anche per Stefano Sensi che ha lasciato l’Inter con due Scudetti e due Supercoppa italiana, trofei vinti con Conte e Inzaghi sulla panchina nerazzurra.

Lascia l’Inter e resta in Serie A, la possibile destinazione

Da svincolato, Stefano Sensi può rappresentare una grande opportunità per quei club che cercano un rinforzo affidabile e di grande esperienza a centrocampo. Uno delle pretendenti maggiormente accosta all’ex mediano nerazzurro è il Como che ambisce ad allestire un organico di spessore dopo il ritorno in Serie A atteso per oltre venti anni.

Oltre ai lariani, Sensi è un obiettivo anche di un’altra neopromossa, il Parma che punta anche al prestito di Bove dalla Roma. Attenzione anche alla possibile offerta in arrivo dal Bologna che cerca rinforzi di qualità e esperienza per l’esordio assoluto in Champions League, competizione che Sensi ha già disputato con l’Inter.

Sensi è un profilo che piace al nuovo allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano che dovrà fare a meno, nella prima parte della stagione, di Lewis Ferguson, costretto a uno stop di almeno sei mesi per l’infortunio al legamento crociato del ginocchio subito lo scorso aprile.

Bologna che è molto attivo sul mercato e si appresta a formalizzare la cessione di Calafiori all’Arsenal per circa 50 milioni. Addio inevitabile anche per Zirkzee, conteso da Milan e Manchester United. Per sostituire Calafiori, i felsinei puntano a Diogo Leite dell’Union Berlino. In attacco, possibile rinforzo dall’estero con Ioannidis, Mikautadze e Yaremchuk tra i profili seguiti da Sartori.

Tornado a Sensi, non sono da escludere anche possibili proposte dall’estero. Lo scorso gennaio – lo ricordiamo – il centrocampista è stato vicino al Leicester, vincitore della Championship con Maresca in panchina.