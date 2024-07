Svelata la passione di Barella, il centrocampista non riesce a farne a meno

Spunta un curioso aneddoto riguardante il ragazzo Nicolò Barella fuori dal campo: c’è la rivelazione inedita

Forse, se glielo avessero detto in quel caldo giorno del luglio 2019, quando era arrivato a Milano in punta di piedi ma con grandi aspettative personali, non ci avrebbe creduto. In pochi avrebbero detto che, nel giro di quattro anni, Nicolò Barella sarebbe diventato uno dei soli due intoccabili in casa Inter.

Il centrocampista sardo e Lautaro Martinez sono infatti gli unici che possono vantare lo status di incedibili in un club che, tanto per rendere l’idea, negli ultimi anni ha venduto gente come Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic ed Andre Onana.

Forte del recentissimo rinnovo di contratto che lo legherà all’Inter addirittura fino al 30 giugno del 2019, il motorino del centrocampo nerazzurro è sempre più un simbolo sia per i tifosi che per lo stesso club. In un crescendo di prestazioni, l’ex Cagliari si è meritato la fama di perno insostituibile nell’undici di Simone Inzaghi: il lungo matrimonio sottoscritto è stato la logica conseguenza di un connubio vincente.

Idolatrato dal popolo nerazzurro anche per via dei suoi comportamenti quasi da tifoso in campo, Barella ha raccolto attorno alla sua figura la totalità dei consensi della piazza. Non a caso, in contumacia Lautaro, l’infaticabile tuttocampista del centrocampo nerazzurro ha anche indossato la fascia da capitano. Una soddisfazione non di poco conto.

Barella, le passioni fuori dal campo: lo chef svela tutto

Intervistato da Mi-Tomorrow, il famoso chef Davide Oldani ha risposto anche ad alcune domande riguardanti la sua passione per i colori nerazzurri. Tra le curiosità svelate dal 65enne milanese c’è stato spazio anche per una chicca riguardante proprio Nicolò Barella, originario di una delle terre foriera di grandi soddisfazioni per il palato.

“Ogni tanto qualche giocatore dell’Inter viene ad assistere alla nostra ‘partita’. Uno di questi è Barella, che a me piace molto: è interessato al mondo del cibo e del vino, ha una grande cultura e mi apre il cuore vedere un giovane calciatore affermato che abbia questa tipo di cultura e di interesse“, ha dichiarato Oldani.

Oltre alla cucina – sembra che Nicolò si diletti spesso ai fornelli nella sua affollata casa, riempita dalla moglie Federica e dalle tre figlie Rebecca, Lavinia e Matilde – il centrocampista ha un’ampia cantina di vini (circa 400 etichette), oltre a dilettarsi col basket NBA (LeBron James è uno dei suoi idoli, oltre che modello di riferimento) e con le freccette. Insomma, il giocatore non si ferma davvero mai. Nemmeno quando si tratta di attività extra-campo…