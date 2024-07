“Vendo Bastoni”: nessuno se l’aspettava, bomba Inter di mercato

Preferenza sentenziosa da parte di Trevisani sul profilo dell’Inter da ritenersi cedibile in futuro, spunta proprio Bastoni davanti a Barella e Lautaro Martinez. La copertura è data da Bisseck

Il triste percorso della Nazionale Italiana ad Euro 2024, conclusosi con l’eliminazione agli ottavi di finale da parte della vicina e meritevole Svizzera, ha destato molte perplessità sotto molteplici aspetti. Dalle colpe dell’allenatore Luciano Spalletti relative all’assenza di un’idea di gioco precisa, alle scelte delle formazioni titolari; passando per un carente entusiasmo da parte dei protagonisti in campo. Tutto sembra aver fatto brodo.

Chi ne ha risentito sono stati anche i big, quelli dai quali nessuno si sarebbe aspettato prestazioni deludenti. Soprattutto se questi fanno parte dell’Inter campione d’Italia, promotrice di un calcio spumeggiante sotto la guida di Simone Inzaghi. Eppure si sa, molto può cambiare quando cambiano gli obiettivi. Fra i chiaroscuri dell’Italia c’è stato Alessandro Bastoni, sfruttato poco nel suo ruolo d’eccellenza, mentre Nicolò Barella ha sprizzato buon calcio soltanto per metà.

I due capisaldi dell’Inter di Inzaghi faranno adesso rientro alla base nerazzurra dopo un breve periodo di pausa estiva, per dedicarsi ampiamente alla fase di preparazione pre-campionato e scacciar via gli spettri della passata competizione europea. Ma devono pur sempre ben guardarsi le spalle anche dalle continue voci di mercato, perché in fondo hanno già da tanti anni numerosi club che fan loro la corte. Soprattutto le big internazionali.

Bastoni, Barella o Lautaro sul mercato? Trevisani risponde

Parlando proprio di mercato, qualcosa su cui l’Inter sembra esser ancora una volta molto ferrata grazie all’oculato operato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, il commentatore Riccardo Trevisani ha voluto dire la sua su quale dei big dell’Inter potrebbe effettivamente esser considerato cedibile dalla formazione nerazzurra semmai dovesse arrivare una grande ed irriunciabile offerta dall’estero.

“Penso che lascerei partire Bastoni, perché in rosa ho a disposizione Bisseck. Ci sono diversi difensori forti in giro, anche se lui è unico. Sicuramente lascerei per ultimo Barella”, ha raccontato il giornalista nel recente intervento per ‘Cronache di Spogliatoio’ aprendo un siparietto ipotetico, fosse stato lui al posto dei dirigenti nerazzurri.