Colpo di scena Immobile: affare a un passo, ecco i dettagli

Proposto anche all’Inter, l’attaccante laziale Immobile sarebbe pronto a lasciare la Serie A per far vela in Turchia: fonti locali riportano l’interesse smodato del Besiktas, pronta l’offerta nelle prossime ore

Il rendimento di Ciro Immobile nelle ultime due stagioni giocate in Serie A con indosso la maglia della Lazio, di cui è capitano, è decisamente calato nel rispetto dell’evoluzione del livello qualitativo del campionato che ha a sua volta visto l‘Inter protagonista assoluta grazie al dualismo offensivo dominante di Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Ad aver inciso in negativo sulle performance generali dell’ex centravanti di Siviglia, Torino e Dortmund, fra le tante, è stata anche una condizione fisica non eccezionale segnata soprattutto da qualche acciacco fisico di troppo. Nel complesso, anche l’avanzare dell’età anagrafica ed un rinnovamento in organico lo hanno sempre più spinto a fondo dei pensieri di Claudio Lotito nel raggiungimento di obiettivi di squadra comuni per il futuro e per questo motivo quella passata potrebbe esser stata l’ultima sua stagione in biancoceleste nonostante il suo contratto riporti giugno 2026 come data di scadenza.

Secondo alcune voci interne al campionato italiano, Immobile sarebbe stato persino offerto alla stessa Inter come pedina a completamento del reparto offensivo nerazzurro di Simone Inzaghi – suo profondo conoscitore – sebbene le preferenze del club di Viale della Liberazione restino ancorate soprattutto su un profilo con caratteristiche differenti, come nel caso di Albert Gudmundsson.

Immobile via dalla Lazio ma niente Inter, il Besiktas è alle porte. Offertona dalla Turchia

Altre voci, invece, provenienti dalla Turchia lo avrebbero accostato al Besiktas e le ultime conferme date dal portale locale ‘Fanatik’ lo avvicinano sempre più alla meta esotica al di là del Mediterraneo.

Nello specifico, si legge, Immobile sarebbe davvero ad un passo dal vestire la maglia del club turco il quale sarebbe disposto a versare nelle casse della Lazio una somma irrisoria per svincolarlo dal precedente accordo col club biancoceleste. Al calciatore dovrebbe poi esser sottoposto un contratto biennale a condizioni economiche piuttosto rilevanti e ben superiori ai 4 milioni netti attualmente percepiti nella Capitale. L’accordo dovrebbe esser stato già raggiunto e si attende il calciatore nelle prossime ore per visite mediche e firma di rito. Bisognerà tuttavia vedere fino a che punto tali rilevazioni verranno smentite dalle precedenti parole del suo agente Moggi, il quale lo aveva blindato alla Lazio proprio fino alla scadenza del contratto.