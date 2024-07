Dalla Roma all’Inter, rottura totale e affare assurdo

Un affare che potrebbe concretizzarsi per l’Inter sul calciomercato sembrava assurdo fino a qualche ora fa per i nerazzurri: rottura totale, colpo dalla Roma

Ci sono trattative sul calciomercato che vengono pensate per mesi, con vari incontri, con la possibilità di concordare formula e i margini di spesa. Altre, invece, sono occasioni lampo che bisogna sfruttare in pochi giorni e anticipare la concorrenza, qualora si fosse interessati davvero al calciatore.

Una di queste opportunità si sta prefigurando nella sessione estiva dell’Inter e riguarda la fascia destra. Il profilo in questione, infatti, è quello di Rick Karsdorp: il terzino è da tempo ai margini della rosa, aveva rotto con José Mourinho e non era mai riuscito a tornare agli splendori vissuti con il Feyenoord, dove aveva mostrato un’importante presenza in zona assist e in fase difensiva.

Daniele De Rossi l’ha reintegrato stabilmente, ma senza puntarci fino a fondo a destra – e comunque è stato protagonista di qualche grave errore, anche in semifinale di Europa League. Nelle ultime ore, sono arrivati altri aggiornamenti decisivi per il suo futuro: secondo il ‘Corriere dello Sport’, la rottura tra il calciatore e il club è totale, tanto che non è stato neanche convocato per il raduno iniziato ieri. L’unica soluzione è l’addio immediato.

Karsdorp lascerà la Roma: proposto anche all’Inter

La frattura non è sanabile, dunque, anche perché in passato ci sono stati anche problemi all’interno dello spogliatoio e perché la società vuole fare spazio per l’arrivo di un nuovo terzino destro. Il punto ora è capire quale sarà la prossima destinazione del laterale e le opzioni al momento non sono così tante.

Sicuramente, potrebbe rilanciarsi in Olanda con uno stile di gioco molto più consono alle sue caratteristiche e più propenso alla fase offensiva, ma anche in Italia i suoi agenti potrebbero portare a termine un lavoro ai fianchi su diverse squadre per far sì di trovargli una sistemazione di pregio. In tal senso, occhio anche all’Inter, a cui potrebbero proporre un’opzione low cost per la fascia destra.

Al momento, non ci sono margini per dire sì. Denzel Dumfries è sempre più vicino al rinnovo di contratto e la società crede nella coppia con Matteo Darmian, per cui non pensa di avere necessità di investire in quella zona di campo. Al massimo, servirebbe un altro difensore mancino e Karsdorp non rientra nell’identikit.