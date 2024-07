Inter tradita, Asllani con la maglia di una rivale in Italia: affare da 28 milioni

Il centrocampista albanese fa ancora gola a diversi club di Serie A: per 28 milioni il giocatore può lasciare l’Inter

Se si scorrono le statistiche a livello superficiale, c’è scritto ’31 presenze e 1 gol’ in tutte le competizioni. Con lo score complessivo che si allarga a 60 gettoni nel biennio in maglia nerazzurra. Apparentemente un bottino soddisfacente per Kristjan Asllani, il centrocampista ex Empoli che l’Inter ha riscattato in via definitiva per 10 milioni nel luglio del 2023 dopo il prestito oneroso di 4,5 milioni già versato per il 2022/23.

Se però andiamo a leggere in maniera seria, come fossimo dei match analysts, le cifre statistiche riguardanti l’albanese, ecco che anche il giudizio sull’impiego in campo del calciatore cambia. 772′ in Serie A nell’ultima stagione, per un totale di appena 1066′ nelle 4 competizioni (Supercoppa Italiana compresa) disputate dai nerazzurri.

Certo, a nessuno sfugge che trovare posto in un centrocampo composto da Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu non è facile per nessuno. Senza dimenticare che ci sarebbe anche un certo Davide Frattesi – solo parlando dei big – a contendersi una maglia nella linea mediana.

È però indubbio che nell’agosto del 2023, dopo la partenza di Marcelo Brozovic direzione Saudi Pro League, l’ex Empoli aveva iniziato a crederci sul serio. A pensare che forse la nuova stagione alle porte sarebbe stata quella della sua consacrazione in maglia Inter. Non è andata esattamente così, come dimostrano i numeri.

Cruccio Asllani, l’Inter vacilla di fronte all’offerta

Il classe 2002 è certamente cresciuto nei due anni all’interno di un club che ha alzato ben 4 trofei – compreso il ventesimo scudetto, quello della stella – dal suo arrivo. Ma è altrettanto vero che a 22 anni, con una serie pressoché sterminata di club di fascia medio-alta che lo vorrebbero, è arrivato il tempo delle riflessioni. Anche per la stessa Inter, che da una parte non vorrebbe privarsi di un ottimo rincalzo. Ma che dall’altra gongola di fronte alla possibilità di monetizzare dalla sua cessione.

Ecco che allora l’annunciato blitz della Fiorentina, un club che dopo due finali europee perse consecutivamente vorrebbe concretizzare i suoi valori portando a casa un trofeo, arriva proprio al momento giusto. O sbagliato, a seconda della corrente che tira negli uffici di Viale della Liberazione e sui campi della Pinetina.

Per 25/28 milioni la dirigenza meneghina potrebbe accontentare il club viola, che in Asllani vedrebbe il perno di centrocampo dal quale ripartire dopo il rientro dal prestito di Arthur Melo. Il calciatore vedrebbe così soddisfatti i suoi desideri di giocare con continuità, privando però l’Inter di un talento dal sicuro avvenire. La scelta, non semplice, potrebbe presto tradursi in un ‘sì’ se Commisso decidesse di spendere la cifra richiesta da Marotta.