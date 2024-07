L’ex Milan per Inzaghi: da Euro 2024 all’Inter a costo zero

Per l’Inter sarebbe il terzo affare a zero di questo calciomercato estivo, dopo Piotr Zielinski e Mehdi Taremi

L’Inter è al lavoro per un difensore di piede mancino, ovvero un vice Bastoni. La pista Hermoso è tiepida perché lo spagnolo chiede tanto, si parla di circa 5 milioni, e Oaktree preferirebbe un calciatore più giovane e meno costoso lato ingaggio.

Ma sulla lista di Marotta e Ausilio, come riportato da ‘Sky Sport’, è finito un calciatore addirittura più vecchio di tre anni dell’ex Atletico Madrid. Parliamo di Ricardo Rodriguez, reduce da un buon Europeo con la maglia della Svizzera e attualmente svincolato poiché il Torino non gli ha rinnovato il contratto scaduto lo scorso 30 giugno.

Con un passato poco fortunato al Milan, il nome di Rodriguez potrebbe però superare l’ostacolo Oaktree dato che accetterebbe probabilmente anche un annuale con opzione, nonché uno stipendio decisamente più basso rispetto a quello chiesto dall’entourage di Hermoso.

😱C’è anche Ricardo Rodriguez tra i papabili al ruolo di vice Bastoni (Sky Sport). 🇨🇭Il difensore ex Milan ha disputato un buon Europeo con la maglia della Svizzera ed è senza squadra dopo che il Torino non gli ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno.#Inter #Rodriguez pic.twitter.com/AeV9sSfrB5 — Interlive (@interliveit) July 9, 2024

Per Rodriguez si è già mosso l’Hajduk Spalato, allenato da Gattuso col quale il classe ’92 elvetico ha già lavorato in rossonero. Per l’Inter sarebbe il terzo affare a zero di questo calciomercato estivo, dopo Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.