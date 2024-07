Via dall’Inter per trasferirsi al Napoli, un Big saluta per 10 milioni

Il Napoli è pronto a scippare un big di Simone Inzaghi per 10 milioni: lascia l’Inter e si trasferisce subito da Conte

In casa Inter sono in arrivo novità importanti per quanto riguarda le scelte che, in sede di calciomercato, muteranno la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ed una potrebbe riguardare un clamoroso intreccio con il Napoli, da qui ad una manciata di giorni.

Dagli azzurri è arrivato un’entusiasta Piotr Zielinski, pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura dopo anni tra alti e bassi in Campania coronati dallo Scudetto dell’anno scorso. Adesso, però, il nazionale polacco è una delle tante gemme che Simone Inzaghi selezionerà con cura nel corso della stagione.

La firma a zero del centrocampista classe ’94 è stata l’ennesimo capolavoro di Beppe Marotta che in questo tipo di operazioni è solito anticipare la concorrenza e regalare ai tifosi calciatori di spessore internazionale.

L’intrigo di mercato con la società di Aurelio De Laurentiis potrebbe molto presto portare ad un clamoroso trasferimento dai nerazzurri ai partenopei. Sembra infatti che per Antonio Conte, che l’ambiente Inter lo conosce benissimo, uno dei big di Simone Inzaghi possa rappresentare una delle priorità per rinforzare la rosa del Napoli. A determinate condizioni, l’affare potrebbe andare in porto: ecco il clamoroso scenario di mercato.

Dall’Inter al Napoli: Conte si prende il big

Una delle possibilità più pressanti per il mercato del Napoli era e rimane la firma di un nuovo centrale difensivo di grande affidabilità. Dopo la partenza di Kim, infatti, gli azzurri non hanno ancora investito su un difensore di alto livello. E a questo punto Conte avrebbe messo nel mirino un pilastro di Simone Inzaghi.

Stefan de Vrij, nelle prossime settimane, potrebbe vestirsi d’azzurro. È questa l’ultima idea che il ds Manna starebbe pensando di percorrere per rimpolpare la retroguardia di Conte in vista della stagione del riscatto.

L’ex Commissario Tecnico conosce benissimo il centrale olandese, avendolo allenato dal 2019 al 2021 durante il suo biennio alla guida dell’Inter. E l’esperienza del 32enne farebbe assai comodo alla traballante difesa azzurra, da tempo alla ricerca di un leader e degno sostituto di Kim.

L’Inter, che punta a fare cassa per finanziare i colpi in entrata, potrebbe aprire le porte dell’addio per il classe ’92 che nell’ultimo anno ha collezionato 33 presenze ed 1 rete agli ordini di Simone Inzaghi.

Per circa 9-10 milioni di euro, l’affare potrebbe decollare: il Napoli non andrà oltre questa cifra. In questo momento però de Vrij sembrerebbe sempre più in direzione Saudi Pro League. Ma l’eventuale inserimento del Napoli, che ricordiamo ha chiuso per Buongiorno, può sparigliare le carte in tavola. E de Vrij in azzurro (il suo contratto con l’Inter scadrà il 30 giugno 2025) è una possibilità che può diventare sempre più concreta con il passare dei giorni.