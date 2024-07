25 milioni e addio all’Inter: via libera al Manchester United

Un obiettivo potrebbe sfumare in casa Inter. Offerta di 25 milioni e il Manchester United balza in pole position in questa corsa.

Siamo ormai vicini alla parte centrale della sessione estiva di calciomercato. Manca poco più di un mese al via della nuova Serie A e le squadre sono chiamate ad ultimare i colpi per completare la rosa il prima possibile ed iniziare a preparare al meglio una stagione che si preannuncia molto intensa e ricca di partite.

È così anche per l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri in questi ultimi giorni hanno chiuso diversi colpi di calciomercato, ma per un obiettivo la strada si complica. Il Manchester United, infatti, sembra aver rotto ormai gli indugi e presto potrebbero presentare una offerta di 25 milioni di euro per strappare il calciatore alla concorrenza e, quindi, anche ai nerazzurri.

Si tratta di una operazione che consentirebbe al giocatore di fare un salto di qualità molto importante oltre che misurarsi con ambizioni completamente differente da quelle degli ultimi anni.

Calciomercato: niente Inter, firma con lo United

Il giocatore era uno dei principali obiettivi nerazzurri. Il club campione d’Italia lo aveva seguito da vicino anche durante questi Europei e la relazione fatta da Baccin era stata assolutamente positiva. Questo poteva far immaginare un tentativo nel giro di poco tempo, ma c’è stata una novità che ha cambiato le carte in tavola e portato Marotta a non affondare il colpo.

Il sì di Dumfries alla proposta di rinnovo presentata dall’Inter ha allontanato Ndoye dai nerazzurri. L’esterno del Bologna era stato individuato come il sostituto dell’olandese. La decisione dell’esterno di prolungare il contratto con la squadra di Simone Inzaghi ha sicuramente costretto Marotta a rivedere i propri piani e non tentare, almeno per ora, l’assalto al giocatore svizzero.

Una scelta che sembra spianare la strada al Manchester United. I Red Devils, che sono pronti a pagare la clausola rescissoria per Zirkzee, potrebbero mettere sul piatto una offerta di 25 milioni anche per Ndoye.

“Il fatto che sia apprezzato dagli inglesi è ovvio – ha confermato il suo agente, Fahd Adamson Mansoor, ai microfoni di Blick – il mio assistito ha giocato in diverse squadre appartenenti alla Ineos, ma non abbiamo ancora deciso il suo futuro. Dobbiamo parlarne con la famiglia per fare la scelta giusta. Bisogna considerare tutto attentamente per non fare una mossa sbagliata per la sua carriera“. Prossimi giorni, quindi, decisivi per il futuro di Ndoye.