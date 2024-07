Zirkzee, beffa al Milan: colpo di scena con l’Inter

Joshua Zirkzee è uno dei calciatori più ricercati in questo calciomercato. E nelle ultime ore novità importante che coinvolge Milan e Inter

Una stagione di alto livello ed ora il passaggio in una big. Il futuro di Zirkzee sembra essere ormai segnato nonostante i tifosi del Bologna sperino in una sua permanenza per un altro anno. L’attaccante olandese è ormai pronto al grande salto e sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino. Ad oggi, però, nessuno è riuscito a definire il colpo di calciomercato e questo rende il destino della punta molto incerto.

Nelle scorse settimane sembrava il Milan la squadra più vicina, ma i rossoneri non sono riusciti a trovare l’accordo con l’entourage del giocatore per quanto riguarda le commissioni. Una fumata nera che potrebbe beffare i rossoneri visto che in queste ultime ore c’è una novità molto importante sull’olandese che riguarda anche l’Inter. Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo e le due milanesi devono muoversi velocemente se non vogliono vedere sfumare alcuni obiettivo.

Calciomercato, Zirkzee verso una big: Milan e Inter in ginocchio

Il Bologna è tra le squadre che sarà maggiormente protagonista in questo mercato. La scorsa stagione ha permesso a molti giocatori dei felsinei di mettersi in mostra e diverse big nelle prossime settimane potrebbero bussare alla porta del club allenato da Italiano per capire la possibilità di piazzare dei colpi importanti.

Tra i club pronti a sedersi al tavolo con il Bologna c’è il Manchester United. Le ultime indiscrezioni parlano di Red Devils fortemente interessati alla coppia formata da Zirkzee e Ndoye. Gli inglesi potrebbero mettere sul tavolo un’offerta significativa per strappare entrambi i giocatori ai felsinei e anticipare le altre squadre che da tempo sono interessate all’olandese e allo svizzero.