Arriva il colpo Berardi in Serie A, accelerazione decisiva

Nuovo tormentone di mercato in arrivo ? Come ogni estate, torna d’attualità il futuro di Domenico Berardi e il possibile addio al Sassuolo

Una costante in tutte le recenti sessioni di calciomercato estivo, quella del possibile addio di Domenico Berardi al Sassuolo. In più di un’occasione, sembravano esserci le condizioni favorevoli per l’approdo dell’attaccante in un top club di Serie A ma, puntualmente, il tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Non c’è stata compagine di alta classifica cui il nome di Berardi non sia stato accostato in questi anni. Napoli, Milan, la stessa Inter, Fiorentina, Lazio, tutte hanno provato ad acquistare l’esterno del Sassuolo che sta proseguendo la riabilitazione dalla rottura del tendine d’Achille subita lo scorso marzo durante il match contro il Verona.

All’elenco delle squadre interessate a Berardi, manca quello del club che più di tutti si è avvicinato (più volte) al suo acquisto ovvero la Juventus. La scorsa estate, nel suo primo mercato da dirigente bianconero, Giuntoli è stato a un passo dal portare (finalmente) Berardi alla Juve. C’era l’intesa totale con il calciatore che poi non è stato liberato dal Sassuolo. Ora la situazione potrebbe cambiare.

Domenico Berardi alla Juve, ci risiamo?

Nonostante l’infortunio e un rientro ancora lontano con lo stop che potrebbe prolungarsi per tutta la prima parte della stagione, difficilmente Berardi deciderà di restare al Sassuolo in Serie B, peraltro con un ingaggio da 3 milioni di euro. Una situazione quest’ultima di cui è consapevole anche la dirigenza, la quale sarà inevitabilmente costretta ad abbassare le vecchie pretese sul costo del cartellino del calciatore che si aggiravano sui 30 milioni di euro.

La Juventus monitora attentamente la situazione. Un innesto come quello di Berardi sarebbe perfetto nel nuovo modulo di Thiago Motta che necessita di esterni funzionali a sostenere il reparto di attacco. In una prospettiva del genere, l’attaccante andrebbe a ricoprire il ruolo che è stato di Riccardo Orsolini al Bologna, in una posizione in cui lo stesso Motta potrebbe anche adattare Federico Chiesa, per il quale comunque è alquanto probabile l’addio in caso di mancato rinnovo.

Una situazione, dunque, in divenire quella di Berardi. Molto dipenderà anche dall’eventuale formula del trasferimento. Dopo gli arrivi di Thuram e Douglas Luiz, la Juve potrebbe puntare a un prestito oneroso con obbligo di riscatto, confidando nel pieno recupero del calciatore. Ci sarà da trattare, insomma, ma con una certezza ovvero la volontà di Berardi, disposto ancora a dire sì alla Juve.