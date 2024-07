Ausilio gli dice addio di nuovo: 30 milioni, si chiude col Chelsea

‘Blues’ decisi a chiudere l’affare d’acquisto delle prestazioni di Adeyemi dal Borussia Dortmund nonostante fosse obiettivo della Juventus, piaceva all’Inter prima dell’approdo ai prussiani

Anche quest’anno il Chelsea insiste sul mercato per portare a corte del tecnico italiano Enzo Maresca una rinfrescata di volti nuovi, sulla medesima linea operativa attuata nelle stagioni precedenti. Sebbene questa non abbia poi funzionato a tal punto da permettere al club londinese di raggiungere l’obiettivo delle primissime posizioni in Premier League, occupate da formazioni con idee di gioco più efficienti e consolidate, la speranza non è tramontata e si farà molto affidamento sulla brillantezza del cambio panchina.

Oltre alla raffica di colpi di prelievo dal campionato brasiliano dove continua ad esserci grandissimo fermento soprattutto per le giovani leve che continuano a maturare nelle ‘cantere‘ di club notoriamente formativi per i giovani, come il Palmeiras, la dirigenza del Chelsea punta a rinforzare reparti specifici andando incontro alle richieste del proprio tecnico ma senza allontanarsi troppo dai confini europei. Nello specifico, piace da tempo Karim Adeyemi.

Protagonista con il Borussia Dortmund nella cavalcata di Champions League conclusasi in finale contro il Real Madrid, l’esterno offensivo ha dimostrato enormi margini di miglioramento ed una incisività non da poco nell’uno contro uno, grazie a guizzi improvvisi ed una rapidità di gamba eccezionale.

Adeyemi vicino al Chelsea ma la Juve non molla, per l’Inter era obiettivo in passato

Per molti quello di Adeyemi sarebbe un profilo ideale da vedere nel massimo campionato inglese e secondo Christian Falk del portale tedesco ‘Sport BILD’, il Chelsea sarebbe in pole per il suo cartellino.

L’indiscrezione rivela che i contatti fra la dirigenza londinese e l’entourage del calciatore siano già avviati mentre il Dortmund chiede almeno 30 milioni di euro. In orbita resterebbe anche la Juventus, per via delle recenti discussioni relative alla posizione instabile di Federico Chiesa con un piede all’interno della strategia di Thiago Motta e l’altro al di fuori di essa. Ben in fondo alle pretendenti c’è invece l’Inter che almeno in questa sessione non ha mai espresso volontà di provare a prelevare il calciatore tedesco dalla Bundesliga, ma lo aveva seguito con una certo grado di attenzione in passato ancor prima che raggiungesse il club dei prussiani dal Salisburgo.