Un altro affare a zero dell’Inter: accetta un anno di contratto

C’è il via libera del fondo Oaktree al suo ingaggio. L’operazione con l’Inter potrebbe chiudersi in tempi brevi

L’Inter si conferma regina degli affari a parametro zero. In questa sessione estiva di calciomercato ne ha già piazzati due: Piotr Zielinski, ufficializzato sabato scorso, e Mehdi Taremi che domattina si recherà al Coni per l’idoneità sportiva per poi diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore nerazzurro. Per l’iraniano contratto biennale da 3-3,5 milioni, con opzione per un’altra stagione.

Non c’è due senza tre, forse… Già perché l’Inter potrebbe presto mettere a segno l’acquisto di un altro giocatore svincolato. Dopo il centrocampista e l’attaccante, stavolta l’operazione a zero (commissioni escluse) avrebbe come protagonista un difensore. La scelta di Inzaghi e della dirigenza interista è ricaduta su Hermoso, ventinovenne spagnolo attualmente disoccupato visto che l’Atletico Madrid ha deciso di non rinnovargli il contratto scaduto il 30 giugno.

Hermoso è stato riproposto al management dopo l’infortunio di Buchanan. Settimane fa il suo profilo era stato respinto, proprio perché l’Inter si riteneva più che completa in difesa, al netto di una possibile uscita di de Vrij che avrebbe riaperto il discorso ma per un centrale. L’ex ‘Colchonero’ è più un ‘braccetto’ di sinistra, il ruolo che vuole coprire adesso l’Inter. Del possibile arrivo di un vice Bastoni Interlive.it ve ne ha parlato in esclusiva lo scorso 25 marzo.

Il classe ’95 ha un ‘problema’, non è visto di buon’occhio da Oaktree. Il fondo, proprio come quello che controlla il Milan, non vuole che vengano ingaggiati calciatori non giovani e con stipendi ‘pesanti’. L’entourage del madrileno chiede circa 4,5-5 milioni di euro netti, oltre alle commissioni. Parliamo di cifre importanti, a maggior ragione per un calciatore che in partenza non sarebbe un titolare.

Inter, Rodriguez accetta un contratto annuale

La neo proprietà interista preferirebbe un investimento low cost, in caso estremo anche un calciatore ultratrentenne, purché disposto ad accettare condizioni economiche estremamente basse. In tal senso il nome ‘caldo’ è quello di Ricardo Rodriguez, reduce da un buon Europeo con la maglia della Svizzera. Il classe ’92 ex Milan e Torino è senza squadra proprio come Hermoso,

Nato laterale, negli ultimi anni Rodriguez ha giocato prevalentemente da centrale di sinistra di una difesa a tre. Tatticamente, insomma, sarebbe perfetto per la squadra di Inzaghi. In più sarebbe disponibile a firmare un contratto di un solo anno, con opzione magari per un’altra stagione.