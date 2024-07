Blitz Inter, assalto in casa Fiorentina: affare per il 2025

In casa nerazzurra già si pianificano le mosse per la prossima stagione: Marotta sonda il terreno per il big della Viola

Sempre un passo avanti. Sempre in anticipo rispetto alla concorrenza. Questo è ormai, da qualche stagione a questa parte, il marchio di fabbrica di Beppe Marotta, l’abile dirigente nerazzurro sotto la cui guida l’Inter è costantemente protagonista sul mercato. Non solo con splendide operazioni in entrata – i colpi a costo ‘zero’ sono ormai diventati la specialità della casa – ma anche con delle dolorose ma fruttifere cessioni eccellenti, come dimostrano i recenti addii di Marcelo Brozovic ed Andre Onana, tanto per citare i soli casi dell’estate 2023.

Insomma, tanto negli uffici di Viale della Liberazione, quanto sui campi della Pinetina o nelle sedi dei vari agenti che curano gli interessi dei calciatori, in casa Inter non si sta mai fermi. Dopo aver bruciato tutti sul tempo nell’acquisto di due tra i parametri zero più succosi che la piazza potesse offrire (parliamo ovviamente di Piotr Zileinski e Mehdi Taremi), l’Inter ha già chiuso anche con Josep Martinez, lo spagnolo ormai ex Genoa sul quale i nerazzurri avevano messo gli occhi da tempo.

Col Grifone resta in ballo quello che forse è l’obiettivo di mercato più datato nell’agenda del dirigente ex Juve: Albert Gudmundsson. Poco lontano da Genoa invece, in quel di Firenze, un nuovo nome, un nuovo profilo, sarebbe stato cerchiato in rosso dal ‘Condor’ meneghino. Un nome importante, che l’Inter potrebbe bloccare oggi in vista di un acquisto da perfezionare tra 12 mesi esatti.

Inter innamorata di Kayode: c’è il colpo ‘ritardato’

Vi avevamo già riferito dell’interesse dei nerazzurri per il giovanissimo prodotto del vivaio viola che sta stupendo tutti. Ebbene, appurate le ovvie difficoltà nel concludere siffatta operazione già in questa finestra di mercato, Marotta potrebbe decidere di attendere. Ma senza stare con le mani in mano. Già, perché la concorrenza per Michael Kayode rischia di essere fortissima.

19 anni, un percorso in grandissima ascesa da quando la Fiorentina, bravissima a credere nelle sue potenzialità, lo ha prelevato dalla prima squadra del Gozzano, il nativo di Borgomanero ha già strappato una convocazione con la nazionale di Luciano Spalletti, soltanto che un infortunio lo ha però costretto a non rispondere alla chiamata.

Duttile, capace di giocare su ambo le fasce, il classe 2004 vale già almeno 30 milioni, ma Commisso chiederà certamente una cifra maggiore per lasciarlo andare. Marotta sta già seminando il terreno ora, per raccogliere i frutti più avanti: il lavorio di accerchiamento che dovrebbe portare all’arrivo di Kayode a Milano nel 2025 sarebbe insomma già iniziato…