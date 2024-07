Inter, altro capolavoro a zero di Marotta: arriva un ex Atalanta

Beppe Marotta è pronto nuovamente a superarsi: colpo a sorpresa, l’ex Atalanta può firmare a zero con l’Inter nelle prossime ore

Vincere e convincere. L’Inter è riuscita nell’ultimo anno a farlo nel migliore dei modi. Un campionato ‘ammazzato’ quasi subito, senza che né la Juventus né il Milan fossero effettivamente in grado di mettere in discussione il dominio del gruppo allenato da Simone Inzaghi.

La via intrapresa è palesemente quella corretta e così Beppe Marotta sta da mesi architettando le giuste mosse per far sì che i campioni d’Italia in carica restino tali. E anche in Europa si possa tornare concretamente a sognare la Champions League, un traguardo solo sfiorato in finale contro il Manchester City poco più di un anno fa.

A questo punto però a monopolizzare l’attenzione anche in casa nerazzurra non può non essere il calciomercato. E Marotta, specializzato in colpi a parametro zero, potrebbe avvicinarsi all’ennesimo: si tratta di un ex Atalanta.

Piotr Zielinski e Mehdi Taremi (stamane l’idoneità al Coni), da questo punto di vista, hanno rappresentato una doppia meravigliosa intuizione del presidente dell’Inter. Il polacco farà assolutamente comodo a Inzaghi, in una mediana che ha già dimostrato di essere tra le più forti e attrezzate anche in ambito europeo.

Oltre all’ex napoletano, il nazionale iraniano fresco di addio al Porto sarà la primissima scelta di Inzaghi in attacco dietro Thuram e Lautaro Martinez. La dirigenza però, come anticipato, potrebbe regalare all’allenatore piacentino un nuovo colpo.

L’ex Atalanta firma gratis: lo prende l’Inter

Oltre alla ricerca di un nuovo attaccante che possa sostituire Arnautovic e formare un quartetto importante con Lautaro, Thuram e Taremi, l’Inter non smette di pensare a rimpolpare pure la retroguardia. Ed in difesa una novità inaspettata potrebbe essere rappresentata da una vecchia conoscenza dell’Atalanta.

Perché Josè Luis Palomino, dopo sette anni a Bergamo, alla fine ha detto addio alla ‘Dea’ e si ritrova adesso nel lungo elenco degli svincolati di lusso. Un centrale di grande esperienza e soprattutto di piede mancino, quello che Simone Inzaghi ha richiesto.

Il classe 1990, sul quale negli ultimi tempi si è vociferato di un possibile interesse del Cagliari, potrebbe rappresentare la scelta giusta per affidabilità e costi. Il 34enne conosce benissimo la Serie A e non avrebbe alcun problema ad adattarsi alla difesa a 3 di Inzaghi.

Palomino nella sua ultima stagione all’Atalanta, tra campionato e coppe, appena 6 presenze con soli 42′ in campo agli ordini di mister Gasperini. Marotta potrebbe quindi portare avanti questa idea a parametro zero – oltre a Ricardo Rodriguez ed Hermoso – per cominciare a completare il pacchetto arretrato. In attesa che nuove opportunità possano venire a galla nelle prossime settimane, quando il calciomercato estivo si avvierà verso la chiusura ufficiale.