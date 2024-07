Marotta esce allo scoperto: manca solo l’annuncio ufficiale

Beppe Marotta l’ha detto senza mezzi termini: manca solo l’annuncio ufficiale per la firma con l’Inter, ecco i dettagli del contratto

L’Inter sembra apparentemente ferma sul calciomercato, ma sta completando tutte le operazioni utili a fuoco lento, visto che già con gli affari Zielinski e Taremi ha sistemato nuove caselle utili alla costruzione della squadra. Poi è arrivato anche Josep Martinez, che dovrebbe rappresentare il futuro della porta al fianco di Yann Sommer.

A prescindere dai calciatori che scenderanno in campo, l’Inter ha la principale certezza in panchina e ovviamente stiamo parlando di Simone Inzaghi. Il tecnico ha guidato i nerazzurri alla finale di Champions League, persa contro il Manchester City, e poi alla seconda stella, celebrata in grande stile da parte di tutto l’universo dei meneghini.

La società è totalmente convinta, in tutte le sue componenti, di andare avanti con il suo allenatore con un meritato rinnovo di contratto, che verrà chiuso nei prossimi giorni. Ormai non ci sono più dubbi e l’hanno fatto capire anche le parole di Beppe Marotta, che ha parlato in questi termini uscendo dal Consiglio Coni: “È un ciclo iniziato qualche anno fa e non siamo nemmeno a metà, vogliamo continuare con lui e se lo merita. Lui è felice dell’Inter e noi di lui“.

Marotta ha annunciato il rinnovo di Inzaghi: i dettagli del contratto

L’idillio tra l’ex Lazio e i nerazzurri continuerà, con la speranza che i risultati restino parecchio soddisfacenti anche sul campo e si possa continuare il percorso di crescita del club, a prescindere dai margini economici e degli investimenti contenuti. Intanto, i dettagli del contratto stanno circolando da giorni, con relative conferme.

Sulla durata del contratto, alla fine, ha vinto l’Inter, visto che il prolungamento sarà fino a giugno 2026, e non fino al 2027 come chiedeva l’entourage del calciatore. L’ingaggio, invece, dovrebbe essere di 6,5 milioni più bonus, una cifra che dovrebbe metterlo alla pari dell’accordo tra Antonio Conte e il Napoli.

Al momento, si sta discutendo solo di eventuale premio in caso di conquista di un altro scudetto o di una parte fissa più alta per l’ingaggio dell’allenatore di Piacenza, ma si parla solo di piccoli dettagli. La firma ormai è pronta ad arrivare e legherà ulteriormente l’Inter a uno dei migliori giovani tecnici in circolazione, ancora per un paio di stagioni almeno.