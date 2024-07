“Non ce la fa proprio”: bufera social, addio immediato all’Inter

Critiche pesanti ai danni del difensore dell’Inter e della Nazionale Olandese per l’errore che ha regalato la vittoria all’Inghilterra in semifinale, ora i tifosi chiedono la cessione di de Vrij

L’edizione 2024 del campionato europeo si appresta a vivere l’ultimo atto, quello conclusivo di una cavalcata che ha fatto saltare fuori sorprese interessanti e relegato all’oblio alcune delle favorite. In finale però ci arrivano soltanto in due, ora spetta a Spagna e Inghilterra darsi battaglia per alzare la coppa.

Al di là dell’eliminazione precoce dell’Italia e delle prestazioni al di sotto delle aspettative da parte della Francia, chi avrebbe potuto strappare un pass speciale era la Nazionale Olandese di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Nell’arco dei novanta minuti di gioco vissuti nella cornice serale del Westfalenstadion di Dortmund, infatti, gli ‘Orange’ si sono difesi dagli assalti avversari inglesi con spirito e aggressività ma hanno infine ceduto alla caparbietà del popolo d’oltremanica proprio sul più bello.

Il gol di Ollie Watkins agli sgoccioli della partita ha assunto molteplici significati per tifosi e addetti ai lavori: non si è trattata soltanto dell’ennesima rete segnata nei minuti terminali per l’accesso alla fase successiva della competizione, come visto piuttosto spesso finora; ma anche del primo importante tassello apposto dal centravanti nella sua giovane carriera in Nazionale. E come se non bastasse, alle valutazioni degli occhi nerazzurri che hanno assistito al match comodamente da casa non è affatto sfuggito un dettaglio. Quello che ha di fatto permesso a Watkins di controllare il pallone e insaccare in diagonale alle spalle del portiere Verbruggen.

De Vrij perde Watkins e l’Inghilterra vola in finale, i tifosi dell’Inter non gradiscono

Il dettaglio incriminato fa capolino a Stefan de Vrij, difensore olandese selezionato come titolare in questo cammino europeo al fianco di Virgil van Dijk, nonché opzione a disposizione di Simone Inzaghi con l’Inter.

Il calciatore ha infatti tenuto male la marcatura a ridosso di Watkins lasciandogli tempo e spazio per chiudere l’azione di gioco portata avanti da Palmer. L’ennesima svista di uno dei più esperti nel suo ruolo, eppure sempre fallace nella medesima situazione già vista in precedenza anche in occasione di un derby contro il Milan quando deteneva il compito di marcar stretto Olivier Giroud.

Il tutto non è stato digerito dai tifosi nerazzurri che sui social hanno scatenato una bufera, invitando altresì la dirigenza dell’Inter a prendere dei provvedimenti sul mercato affinché situazioni simili non si ripetano in stagione. Del resto, il club di Viale della Liberazione si è abituato ad un certo livello di rigore difensivo negli ultimi mesi dettato dalla presenza fissa di Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Benjamin Pavard.

De Vrij non ce la fa proprio eh.. — ‏ّ (@ElPrincipe22__) July 10, 2024

Mi dispiace per de Vrij e Dumfries, perché i goal presi arrivano da loro.

L’Inghilterra ha giocatori fortissimi, però fino a stasera aveva giocato da schifo.

Peccato per l’Olanda — 2imb0 ⭐️⭐️ (@_Zimbo91) July 10, 2024