Doppia beffa al Milan, l’Inter soffia due obiettivi ai rossoneri

Beppe Marotta, a caccia di colpi di spessore in vista del calciomercato estivo, può lasciare il Milan tramortito: così vanno all’Inter

Se da un lato la caccia al 21esimo Scudetto della storia nerazzurra sembra poter risultare fruttuosa, dall’altro la dirigenza dell’Inter non può trascurare un tema di vitale importanza e già bollente oggi: il calciomercato.

I vertici nerazzurri stanno lavorando sottotraccia per garantire a Inzaghi i ricambi considerati ideali per la prossima stagione: l’Inter, a tal proposito, ha le idee chiarissime e potrebbe finire per far esultare i suoi tifosi lasciando – allo stesso tempo – di sasso quelli milanisti.

Proprio così. La dirigenza del club di Oaktree avrebbe in mente non uno bensì due affari, di un certo peso, a cui il Milan sta pensando già da diverso tempo. Lo scippo, dunque, può essere davvero dietro l’angolo. E così Marotta lascerebbe a mani vuote il ‘Diavolo’, una volta per tutte.

Milan, doppio ko: li prende subito l’Inter

Non uno ma due rinforzi, da coltivare e portare avanti in Serie A, in vista dei prossimi mesi. La prima idea dell’Inter porta al centrocampista del Torino, arrivato per poco più di 8 milioni di euro tre anni fa dall’Empoli, Samuele Ricci.

Il talento granata, classe 2001, è noto che piaccia e non poco alla dirigenza di Via Aldo Rossi. Il Milan ci ha pensato già nel mese di gennaio ma alla fine ogni discorso con la società di Cairo è stato rimandato alla prossima estate. Anche l’Inter era e rimane in fila e nei pensieri di Marotta Ricci sarebbe il tassello fondamentale per i prossimi anni. La società nerazzurra, che da tempo cerca rinforzi di peso in mediana e che dovrebbe salutare Frattesi , potrebbe offrire una cifra importante ad Urbano Cairo.

Ricci viene valutato 25-30 milioni di euro, il suo contratto con la società piemontese scadrà il 30 giugno 2028 ed in quanto a stipendio – per i nerazzurri – non sarebbe affatto un problema. Al momento, al Toro, guadagna 1,8 milioni di euro all’anno. L’ex prodigio dell’Empoli, però, non sarebbe l’unico scippo ai rossoneri a cui starebbe pensando Beppe Marotta.

Nuovo ‘scippo’ dopo Ricci: dai rossoneri all’Inter

Un’altra idea, anche questa rigorosamente italiana e dalla Serie A, porta ad un nuovo centrale difensivo. Tanto il Milan quanto l’Inter hanno bisogno di almeno un grosso investimento in quella posizione.

E così un gioiello come Pietro Comuzzo, cresciuto ed esploso con la maglia della Fiorentina, non potrà non essere preso in considerazione. Anzi. Il classe 2005 è legato alla Fiorentina da un contratto fino all’estate 2028, caratterizzato però da uno stipendio decisamente basso: appena mezzo milione a stagione. Anche per questo la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe trovare terreno fertile per un’offerta, a fine campionato.

Il Milan, che potrebbe salutare almeno uno tra Tomori e Pavlovic, rischia dunque di dover guardare altrove per rimpolpare la retroguardia in vista della stagione 2025/26. Comuzzo, a 20 anni e valutato anche lui non meno di 30 milioni di euro, può essere uno dei primi investimenti nerazzurri per la prosssima annata. Staremo a vedere.