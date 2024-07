Super colpo in prestito: Inter pronta a chiudere subito

L’Inter sta pensando a un grande colpo sul calciomercato, ma la formula d’acquisto sarà decisiva: come stanno davvero le cose

Il calciomercato dell’Inter, in questo momento, si sta concentrando soprattutto sulla difesa, sia per quanto riguarda le entrate, sia per le cessioni. I nerazzurri hanno diversi nomi sulla loro lista degli acquisti, in attesa che arrivino offerte convincenti per concludere possibili uscite.

In tal senso, occhio al profilo di Stefan de Vrij, che non è più un nome caldo per l’Al Ittihad dopo il naufragio della trattativa con Stefano Pioli per la panchina. In ogni caso, l’olandese potrebbe essere ceduto a fronte di un’offerta tra i 12 e i 15 milioni di euro e che soddisfi anche il ragazzo, ovviamente, anche se al momento ha precisato di sentirsi bene all’Inter.

Uno dei nomi più chiacchierati in entrata, invece, è quello di Kim min-Jae. L’ex Napoli ha vissuto una stagione insoddisfacente con la maglia del Bayern Monaco, tanto che i rumors su un suo possibile ritorno in Italia stanno aumentando con il passare dei giorni e con l’Inter che ha mostrato gradimento per la pista, ma solo a determinate condizioni. I bavaresi, però, si sa, sono una bottega cara e che cede solo alle sue condizioni.

L’Inter vuole Kim in prestito: si attende con fiducia

Il nome di Kim scalda la dirigenza dell’Inter e il muro del Bayern non spaventa, almeno per il momento, il club di Milano. Di sicuro, l’affare non si chiuderà a titolo definitivo: i tedeschi hanno pagato il calciatore 58 milioni di euro, una cifra impossibile da scucire dalle casse nerazzurre o anche solo andarci vicino.

Per questo, la Beneamata aspetterà con fiducia e tenterà di inserirsi nel caso in cui la situazione tra il Bayern e Kim dovesse cambiare. Infatti, l’acquisto di Ito e le scelte di Kompany potrebbero allontanare ulteriormente l’ex Napoli dalla Baviera e costituire un passo decisivo per l’arrivo del ragazzo in Italia, in grande spolvero.

L’Inter spera, quindi, che alla lunga, e spingendo da più parti, i tedeschi siano quasi costretti a considerare altre formule, con la speranza che si possa concludere un colpo stile Lukaku con il Chelsea. Kim sarebbe il rinforzo ideale da piazzare nel cuore della difesa al fianco di Pavard e Bastoni, il nome ideale per aumentare ulteriormente potenza e gamba, sperando che torni a essere il calciatore decisivo che è stato per il Napoli.