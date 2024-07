Inzaghi carico dopo il rinnovo: “Vogliamo ripeterci”. E annuncia un colpo sul calciomercato

Simone Inzaghi si è presentato in conferenza stampa in vista della nuova stagione: annunciato il rinnovo e anche un nuovo colpo sul calciomercato

L’Inter ripartirà da Simone Inzaghi, almeno fino al 2026. Beppe Marotta ha detto senza mezzi termini che l’accordo per il rinnovo del tecnico di Piacenza è ormai blindato, rendendo felici i tifosi dell’Inter che potranno ancora tifare il condottiero che li ha portati fino alla finale di Champions League e alla conquista della seconda stella.

Dopo l’annuncio ufficiale da parte del presidente, sono arrivate anche parole al miele da parte dell’allenatore della prima squadra, che ha mostrato fin da subito tutta la sua carica: “Sono felicissimo per il rinnovo, ringrazio tutti. Qui mi sento a casa e apprezzato, questa è la cosa che conta di più. Ringrazio la nuova proprietà e i dirigenti“, ha iniziato il tecnico.

E poi ha enunciato anche gli obiettivi per la prossima stagione: “L’anno scorso volevamo la seconda stella, ora l’obiettivo sarà far felici i tifosi. Sono passati 80 giorni dalla vittoria dello scudetto. I ragazzi e la società sono stati insieme in questo grande cammino che vorremmo ripetere”. La convinzione e la coesione del gruppo, quindi, non manca, al netto di possibili nuovi arrivi in sede di calciomercato.

Inzaghi ha una richiesta per la società dopo il rinnovo: “Dobbiamo sostituire Buchanan”

Tra annunci definitivi e il punto della situazione in vista della prossima stagione, non è mancato anche un nuovo indizio di Inzaghi sulle prospettive sul calciomercato: “Abbiamo preso tre giocatori che volevo fortemente. Abbiamo avuto un contrattempo con Buchanan che stiamo valutando con i dirigenti. Dobbiamo completarci in quel ruolo, sarà una assenza fino a Natale di un ragazzo che si stava ambientando bene”.

Insomma, Inzaghi ha fatto capire senza troppi dubbi che vuole un sostituto per il laterale canadese, che sia un nuovo braccetto di sinistra o un laterale mancino. L’esigenza è ancora più chiara, in vista di tutti gli impegni che attendono i nerazzurri nel 2024/25: “Sapendo che il prossimo anno ci saranno tante partite, noi cercheremo di farne il più possibile. Ho la fortuna di avere 16-17 nazionali ed a queste partite vanno aggiunte quelle che faranno con le nazionali”.

Nell’arco della conferenza stampa, Inzaghi ha confermato di avere ricevuto anche qualche offerta da parte di altre big, ma la sua volontà è sempre stata chiara e alla fine è arrivata anche la firma sul rinnovo.