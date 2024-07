Pinamonti torna subito in Serie A: colpo in attacco

Fresco di una clamorosa quanto inaspettata retrocessione col Sassuolo, l’ex nerazzurro è seguito con attenzione dalla big di A

Alle volte ‘il calcio è strano’, come è solito ripetere un noto telecronista italiano che tanto ci ha fatto emozionare con le sue telecronache sulle imprese azzurre nel 2006 e nel 2021. È strano perché proprio nella stagione in cui è tornato a segnare con buona continuità, finendo in doppia cifra in campionato, l’attaccante ha dovuto ingoiare il boccone amaro di una discesa in Serie B che ad inizio anno non era stata preventivata da nessuno.

Non ce l’ha fatta, il Sassuolo, a confermarsi come una realtà virtuosa del calcio italiano in grado di coniugare ottimi risultati sportivi con un bilancio largamente in attivo. La seconda condizione resta largamente soddisfatta, anche grazie alle ‘solite’ cessioni eccellenti che tanto respiro hanno dato alle casse societarie: purtroppo per il club emiliano, sono invece venuti clamorosamente a mancare i risultati, nell’ultima stagione. Nonostante – curioso a dir poco a dirsi – l’aver fatto sei punti su sei contro i Campioni d’Italia.

Andrea Pinamonti è stato però uno dei più positivi nella disgraziata stagione dei neroverdi: 11 gol in 38 gare di campionato è l’ottimo bottino del ragazzo di Cles, uno che a luglio del 2023 è stato riscattato definitivamente dal Sassuolo per 20 milioni di euro.

Scuola Inter, già ottimo protagonista con la maglia dell’Empoli nella stagione 2021/22 – quando arrivò anche a quota 13 in campionato – Pinamonti sarebbe un lusso per una formazione che disputa il campionato cadetto. Ecco perché il giocatore ed il suo entourage si stanno offrendo a società della massima serie. C’è già chi è pronto a sfruttare l’inaspettata occasione.

Pinamonti, colpo ‘capitale’: Baroni spinge per il bomber

Fresco di arrivo nella Capitale, dove ha sostituito Igor Tudor, l’allenatore croato chiamato a risollevare le sorti della Lazio a stagione in corso, Marco Baroni si è meritato un salto di qualità rispetto alle comunque soddisfacenti esperienze precedenti. Protagonista di due meritate salvezze alla guida di Lecce e Verona, l’ex difensore guiderà ora i biancocelesti, chiamati al riscatto dopo una stagione deludente.

Con la leggenda Ciro Immobile ormai in procinto di dire addio ai capitolini – il Besiktas è sempre più vicino all’acquisto del bomber di Torre Annunziata – Baroni avrebbe chiesto un’altra punta centrale da affiancare a Castellanos nelle rotazioni del reparto offensivo. Quale miglior profilo di Pinamonti – il cui valore di mercato, data la sua appartenenza ad un club della cadetteria, è comunque calato – potrebbe assolvere tale funzione?

La Lazio sarebbe sul punto di fare la sua offerta al Sassuolo, che sa benissimo di doversi liberare del giocatore già in questa sessione di scambi: l’affare potrebbe soddisfare le esigenze di tutte le parti in causa.