‘Scippo’ alla Roma: è fatta con l’Inter, ha firmato

L’Inter continua a portare a Milano i migliori talenti presenti sul panorama nazionale. L’ultimo arriva dalla Roma: il giocatore ha firmato

È molto attivo Marotta sul calciomercato. I nerazzurri hanno già piazzato tre colpi (Taremi, Zielinski e Josep Martinez) e ben presto chiuderanno altri colpi per rendere la rosa di Inzaghi ancora più competitiva rispetto allo scorso anno. Ma il lavoro della dirigenza del club meneghino non si ferma solamente al presente. Il club campione d’Italia sta progettando con attenzione anche il futuro e per questo motivo si sta cercando di portare a Milano i migliori talenti presenti sul panorama nazionale.

Un nuovo affare in questo senso è stato già messo a segno. Il giocatore, infatti, ha detto sì alla proposta nerazzurra e dalle prossime settimane si unirà al club per iniziare a lavorare e cercare di diventare nel giro di qualche anno un vero e proprio punto di riferimento per il club interista.

Il diktat di Oaktree è molto chiaro: lavorare con attenzione sui giovani per magari in futuro fare plusvalenze oppure avere già dei giocatori pronti in casa. Un piano molto semplice che ha come principale obiettivo quello di continuare a tenere in ordine i conti e magari in futuro poter puntare tanto sul proprio settore giovanile. Per farlo naturalmente c’è bisogno di avere in rosa i migliori talenti presenti sul panorama nazionale e la società si è già messa al lavoro.

Calciomercato: addio Roma, il talento Vanacore è dell’Inter

Stando alle ultime indiscrezioni, il club nerazzurro ha ormai chiuso per il classe 2010 Saverio Vanacore. Arrivato alla Roma la scorsa stagione dal Napoli, il giovane talento non è riuscito a trovare l’accordo con i giallorossi per continuare l’avventura nella Capitale. L’Inter ne ha subito approfittando mettendo sul piatto una proposta importante e strappando il sì del 14enne. Un colpo importante in ottica futura visto che stiamo parlando di uno dei giocatori più cercati a livello nazionale.

Naturalmente la strada per il professionismo è lunga e il futuro del classe 2010 è tutto da scrivere. Ma l’inserimento dei nerazzurri e la firma del giovane talento conferma la volontà del club campione d’Italia di investire sul settore giovanile nella speranza magari in futuro di trovarsi dei giocatori pronti in casa. Vanacore potrebbe essere il primo di una lunga serie, ma in questo caso l’ultima parola spetterà al campo e vedremo se nei prossimi anni il classe 2010 troverà il modo di esordire con il club nerazzurro.