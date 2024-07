Tutto fatto in Serie A, addio Inter: indosserà la casacca della Lazio

Nuovo affare tra il club meneghino e quello capitolino: saluta i nerazzurri dopo una sola stagione e passa alla Lazio

Sono ormai anni che in sede di mercato il canale aperto tra Inter e Lazio, spesso rivali sul campo in gare rivelatesi decisive per il destino dell’una, dell’altra o di entrambe le compagini, si arricchisce di nuovi affari.

Tutto iniziò nell’estate del 2018, quando il free agent Stefan de Vrij – protagonista tra l’altro di una discussa prestazione all’Olimpico nell’ultima gara di campionato coi biancocelesti proprio contro l’Inter, in un match che decretò la qualificazione alla Champions per i nerazzurri – si trasferì a Milano a costo zero.

Qualche anno dopo, quando Simone Inzaghi passò dalla guida del club capitolino alla Beneamata, la sinergia si rinnovò con nuove operazioni. Pronti, via, e subito il tecnico piacentino chiese ed ottenne l’ingaggio di Joaquìn Correa, già suo pupillo alla Lazio, per un colpo che poi non si rivelò troppo proficuo – per usare un eufemismo – alla causa del club milanese.

Dopo aver insistito, inutilmente, per strappare alla società di Claudio Lotito anche Luis Alberto, blindato dal patron romano, fu la volta di Francesco Acerbi passare dalla Lazio all’Inter per un’operazione che, questa sì, fu davvero redditizia per gli interessi del club di Viale della Liberazione.

Oggi, estate 2024, è invece in dirittura d’arrivo un altro affare. Stavolta il ruolo dei protagonisti è rovesciato: l’atleta lascia l’Inter per approdare nel club romano.

Cetinja, addio Inter dopo una sola stagione: passa alla Lazio

Dopo aver vinto 3 campionati serbi e una Coppa di Serbia con la maglia dello Spartak Subotica – la giocatrice fece però solo pochissime apparizioni, essendo ancora giovanissima – Sara Cetinja si trasferì al Nancy, in Francia dove, ancora appena ventenne, fece il suo esordio nel calcio francese. Dopo una sola stagione Oltralpe, ecco la chiamata del Pomigliano d’Arco, con cui disputò due stagioni in Serie A alternandosi con l’altro portiere in rosa.

Alla fine della stagione 2023, ecco arrivare la chiamata dell’Inter, con cui ha disputato un’ottima stagione, alternandosi tra i pali con l’azzurra Francesca Durante. Titolare di un contratto biennale col club meneghino, la serba nativa di Novi Sad ha scatenato l’interesse della neopromossa Lazio Women, che si è presentata con le credenziali giuste per concludere un affare per cui manca solo l’ufficialità.

“Grazie di cuore alla famiglia nerazzurra. Allo staff dirigenziale e tecnico, alle mie compagne di squadra ed in generale a tutte le persone che hanno lavorato vicino a noi. Un grazie speciale lo dedico ai tifosi che ci hanno sempre dato una marcia in più“, ha dichiarato Cetinja nel suo messaggio di commiato al mondo nerazzurro. La Lazio è pronta ad abbracciare un portiere di sicuro affidamento e con ampi margini di miglioramento.